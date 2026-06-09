© Foto: OpenAIVinFast steigert Umsatz und Auslieferungen kräftig, doch der Milliardenverlust wirft eine heikle Frage auf: Wie teuer darf Wachstum sein?Der vietnamesische Automobilhersteller VinFast meldete am Montag einen Anstieg des Umsatzes im ersten Quartal um fast 42 Prozent, was auf die starke Nachfrage nach seinen Elektrofahrzeugen aus wichtigen Märkten in Südostasien zurückzuführen ist. Der Quartalsumsatz des Unternehmens belief sich auf 23,11 Billionen Dong (877,24 Millionen US-Dollar), verglichen mit einem Umsatz von 16,31 Billionen Dong (619,1 Millionen US-Dollar) im Vorjahresquartal. Da die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in Ländern wie den Vereinigten Staaten schleppend verlaufen, hat VinFast …
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