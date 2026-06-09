Wer auf die offiziellen Ausbauzahlen für Solarenergie in Afrika blickt, unterschätzt vermutlich das tatsächliche Tempo der Entwicklung massiv. Während internationale Datenbanken weiterhin vor allem große, öffentlich angekündigte Solarparks und Mini-Grid-Projekte erfassen, zeichnet sich im Hintergrund eine viel dynamischere Realität ab: ein dezentraler, privat finanzierter und wirtschaftlich getriebener Photovoltaik-Boom, der sich quer über den Kontinent ausbreitet. Besonders aufschlussreich ist dabei der Blick auf die Exportdaten aus China. Sie zeigen, dass die installierte, beziehungsweise unmittelbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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