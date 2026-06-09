Check: KI-ETFs | Apple: KI-Enttäuschunug, Corning: Amazon-Deal & Rheinmetall
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|62 Euro günstiger: Amazon bietet tragbare Philips-Hue-Lampe deutlich günstiger an
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|AMAZON.COM INC - Stabilität als Fundament des Trends
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|iOS 27: Auf dieses Feature haben AirPods-Nutzer lange gewartet
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|Apple verliert 230 Milliarden Dollar gegenüber Tageshöchststand, nachdem die lang erwartete Vorstellung der Siri-KI enttäuscht hat
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|Siri AI: Warum EU User vorerst auf Apples wichtigste Neuheit verzichten müssen
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|Amazon inks multibillion-dollar optical manufacturing deal with Corning
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|Amazon Signs Multibillion-Dollar Fiber Deal With Corning To Expand AI Data Center Network
|SEATTLE (dpa-AFX) - Amazon.com Inc. (AMZN) has struck a deal to buy billions of dollars' worth of optical fiber from Corning Incorporated over the coming years, all to back the fast growth of...
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|Mo
|Milliarden-Deal im KI-Sektor: Amazon setzt bei Rechenzentren voll auf Corning-Glasfaser
|SEATTLE, Washington (IT-Times) - Amazon gab bekannt, Corning damit zu beauftragen, Glasfasertechnologie für seine riesigen Rechenzentren in den USA zu liefern. Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN, ISIN: US0231351067)...
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|Mo
|Amazon and Corning announce multi-billion-dollar deal for fiber supply
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|ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Uneinheitlich und wenig bewegt
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Verlusten zum Wochenauftakt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstagvormittag relativ träge und ohne klare Richtung präsentiert. Der Dax legte zuletzt um 0,2 Prozent...
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|Rheinmetall, Hensoldt, Renk: Warum Morgan Stanley jetzt warnt
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|Rheinmetall AG vor kritischer Marke: Was die wenigsten Anleger auf dem Schirm haben - Was das für Ihr Depot bedeutet
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|Aktien im Fokus - Infineon Aktie: "Insider"-Verkauf! - Aixtron, Aumann, BASF, Laiqon und Rheinmetall
|Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders...
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