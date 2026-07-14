© Foto: KI-generiert mit DALL-E15 Aktien aus dem S&P 500 haben sich 2026 bereits verdoppelt. 13 stammen aus dem KI-Umfeld. Nur Moderna und DaVita tanzen aus der Reihe. Können sie noch überraschen? Der S&P 500 hat seit Jahresbeginn 10,1 Prozent zugelegt. Doch 15 Aktien aus dem US-Leitindex kommen bereits auf Kursgewinne von mehr als 100 Prozent. Dabei zeigt sich ein klares Muster: Fast alle Gewinner profitieren direkt oder indirekt vom Boom bei künstlicher Intelligenz. An der Spitze steht Sandisk mit einem Plus von 661,6 Prozent. Dahinter folgen Dell, Micron, Western Digital, Seagate, Intel, Marvell und Advanced Micro Devices. Auch Applied Materials, Flex, Corning, Lumentum und Hewlett Packard Enterprise gehören zum Kreis …
Enthaltene Werte: US0079031078,US0382221051,SG9999000020,US2193501051,US4581401001,US5951121038,US23918K1088,US9581021055,US58933Y1055,US55024U1097,US42824C1099,US60770K1079,US24703L2025,US5738741041,IE00BKVD2N49,US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen
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