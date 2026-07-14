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WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD
Xetra
13.07.26 | 17:35
481,75 Euro
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ADVANCED MICRO DEVICES INC Chart 1 Jahr
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5-Tage-Chart
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANCED MICRO DEVICES INC481,750,00 %
APPLIED MATERIALS INC515,00+1,94 %
CORNING INC163,22+1,34 %
DAVITA INC205,30-0,53 %
DELL TECHNOLOGIES INC377,40+0,63 %
FLEX LTD114,16+0,39 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY41,120-0,92 %
INTEL CORPORATION92,25+1,90 %
LUMENTUM HOLDINGS INC702,700,00 %
MARVELL TECHNOLOGY INC193,10+1,11 %
MERCK & CO INC109,00+0,04 %
MICRON TECHNOLOGY INC832,00+1,11 %
MODERNA INC59,00+0,25 %
SANDISK CORPORATION1.510,00+2,03 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC780,00+3,17 %
WESTERN DIGITAL CORPORATION497,95+2,06 %
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