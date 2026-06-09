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XTB
09.06.2026 11:48 Uhr
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CrowdStrike Aktie: Umsatz-Beat und Aktiensplit im KI-Goldrausch - Jetzt Aktien kaufen?

Der globale Markt für Cybersicherheit erlebt durch den rasanten Fortschritt künstlicher Intelligenz eine fundamentale Sonderkonjunktur. Im Zentrum dieses technologischen Wandels steht die CrowdStrike Aktie, da automatisierte und beschleunigte Bedrohungsmuster Unternehmen weltweit zur Aufrüstung ihrer IT-Infrastruktur zwingen. Trotz eines operativen Zahlen-Beats im ersten Geschäftsquartal und der Ankündigung eines Aktiensplits gab das Papier nachbörslich um 10 - nach. Für zukunftsorientierte Anleger, die im Bereich der Next-Gen-Security wachstumsstarke Aktien kaufen möchten, bietet dieser Rücksetzer eine datenbasierte Grundlage für eine strategische Neubewertung.

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