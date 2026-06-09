FRANKURT (dpa-AFX) - Stillstand am Terminal 2: Das Abfertigungsgebäude am Frankfurter Flughafen bleibt wegen umfassender Sanierung ab sofort für Jahre geschlossen. Der Betreiber Fraport nimmt das Terminal ab diesem Dienstag wie geplant für Renovierungsarbeiten außer Betrieb, wie er am Dienstag mitteilte. Die bisher dort angesiedelten Fluggesellschaften sind inzwischen in das neue Terminal 3 umgezogen.

"Nach mehr als 30 Jahren intensiver Nutzung besteht an Terminal 2 ein hoher Sanierungsbedarf." Die Wiederinbetriebnahme sei für Mitte der 2030er Jahre geplant. Dann soll der Passagierbetrieb mit mehr als 10 Millionen Fluggästen pro Jahr wieder anlaufen.

Umbaumaßnahmen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro



Fraport beziffert die Investitionen auf 1,5 Milliarden Euro. "Das modernisierte Terminal 2 wird ein zentraler Baustein unseres künftigen Hub-Systems sein - mit modernen Abläufen, hoher Flexibilität und einem deutlich verbesserten Reiseerlebnis für unsere Gäste", sagte Fraport-Vorstandsmitglied Pierre Dominique Prümm laut Mitteilung.

Die Hauptbaumaßnahmen sollen erst 2030 stattfinden. Bis dahin laufen Vorbereitungen und eine detaillierte Bauplanung. Bei der Modernisierung sollen sicherheitsrelevante Systeme und die technische Gebäudeausrüstung vollständig erneuert werden. Zudem soll die Infrastruktur überarbeitet werden, darunter Aufzüge und Fahrtreppen sowie Sanitär- und Büroflächen. Auch die Sicherheitsprozesse will Fraport optimieren: Geplant sind zentralisierte Sicherheitskontrollen, eine effizientere Passagierführung und eine flexiblere Nutzung der Geschäfte.

Obwohl die bisher im Terminal 2 angesiedelten Fluggesellschaften ausgezogen sind, bleiben einzelne Bereiche in Betrieb, etwa die Gepäckförderanlage, die Tiefgarage und die Skyline-Station. Letztere ist derzeit allerdings außer Betrieb. Grund ist eine technische Überholung. Sobald die Anlage wieder einsatzbereit ist, soll sie nach Angaben einer Fraport-Sprecherin auch das Terminal 2 wieder anfahren.

Damit bleibt die Verbindung zwischen den Terminals grundsätzlich erhalten: Transitpassagiere, die von Terminal 1 nach Terminal 3 weiterreisen, können dann wieder über Terminal 2 mit der Transitbahn fahren. Aktuell ist der Transitverkehr über Ersatzbusse gesichert./lea/DP/stw