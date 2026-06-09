Die Aktie von Evotec bleibt nach den jüngsten Geschäftszahlen unter Druck. Zwar wächst das operative Geschäft weiter, doch sinkende Gewinne und hohe Investitionen sorgen für Verunsicherung bei Anlegern. Damit rückt die Frage in den Fokus, ob die aktuelle Schwächephase nur vorübergehend ist oder die Herausforderungen größer sind als bislang angenommen.Wachstum trifft auf Margendruck Evotec konnte zuletzt höhere Umsätze erzielen, gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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