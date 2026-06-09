In Wutzldorf im Landkreis Cham ist mit dem Bau des ersten netzdienlichen Batteriespeichers im Versorgungsgebiet des Bayernwerk Netz begonnen worden. Maxsolar hatte den Zuschlag für den Bau der Anlage erhalten, Der Batteriespeicher wird über eine Leistung von 5 Megawatt und eine Kapazität von 25 Megawattstunden verfügen. Er wird nicht primär marktgetrieben von Maxsolar betrieben, sondern richtet sich nach den Anforderungen des regionalen Verteilnetzes, das er gezielt stabilisieren soll. Bayernwerk Netz hatte den netzdienlichen Speicher in Wutzldorf ausgeschrieben. Mehr als 100 Bieter bekundeten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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