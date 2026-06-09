Der europäische PV-Markt wandelt sich rasant: Sinkende Einspeisevergütungen machen den Eigenverbrauch in Deutschland attraktiver denn je. Genau hier setzt der Solarenergie-Experte GoodWe mit seiner neuen dreiphasigen All-in-One-Lösung an: Die ESA-Heimspeicherserie revolutioniert die Montage auf Basis des innovativen 4S-Konzepts (Silent, Smart, Secure, Simple). Um die Markteinführung des Systems zu feiern, bietet GoodWe Installateuren in Europa aktuell eine attraktive Cashback-Aktion.Enorme ZeitersparnisDas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver