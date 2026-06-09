© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoApple verschiebt Siri AI in der EU. Während der Konzern die DMA-Regeln verantwortlich macht, weist die EU die Vorwürfe entschieden zurück.Der Streit zwischen Apple und der Europäischen Union über den Start der neuen KI-Plattform Siri AI spitzt sich zu. Während Apple die verschobene Einführung in der EU mit Vorgaben des Gesetzes über digitale Märkte begründet, weist die Europäische Kommission die Verantwortung entschieden zurück. Apple hatte am Montag angekündigt, Siri AI nicht zusammen mit iOS 27 und iPadOS 27 in der Europäischen Union auf den Markt zu bringen. Der Konzern erklärte, die EU-Regulierungsbehörden hätten keine der vorgeschlagenen Lösungen akzeptiert, mit denen Siri AI …
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