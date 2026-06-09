In der zum 24. Mal durchgeführten Stadtwerkestudie steht das Thema Finanzen im Mittelpunkt. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und die Unternehmensberatung EY haben hierfür eine bundesweite Befragung von 100 Stadtwerken und regionalen Energieversorgern ausgewertet. Bei den inhaltlichen Herausforderungen dominieren die Themen Digitalisierung der Prozesse - 89 Prozent der Unternehmen setzen sich hiermit "stark" oder "sehr stark" auseinander - sowie Cybersecurity (83 Prozent) und die Optimierung interner Prozesse und Reorganisation (78 Prozent). Auf der finanziellen Seite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland