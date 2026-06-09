Die Infineon-Aktie erlebt dieser Tage ungewöhnlich große Kursschwankungen. Nach einem gewaltigen Einbruch von -13% am vergangenen Freitag kann sich der Kurs des deutschen Chipkonzerns seit Wochenbeginn wieder um +9% erholen. Was steckt hinter der Volatilität und sollten Anleger auf weiter steigende Kurse bei Infineon setzen? Eine KI-Chip-Aktie Infineon wird an der Börse immer mehr als KI-Chip-Aktie gesehen. Das zeigte auch der herbe Einbruch des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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