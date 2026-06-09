© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USAUranium Energy baut seine Kriegskasse massiv aus und stärkt die Bilanz. Dennoch weiten sich die Verluste deutlich aus. Die Aktie gerät vorbörslich unter Druck.Uranium Energy hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 seine Finanzkraft massiv ausgebaut. Zum 30. April verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von 488 Millionen US-Dollar. Ende Juli 2025 waren es noch knapp 149 Millionen US-Dollar. Die Bilanzsumme stieg innerhalb von neun Monaten von rund 1,11 Milliarden auf 1,54 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig erhöhte sich das Eigenkapital auf 1,42 Milliarden US-Dollar nach 984 Millionen US-Dollar zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres. Treiber dieser Entwicklung waren vor allem …
Enthaltene Werte: US9168961038Den vollständigen Artikel lesen
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