SpaceX treibt die Börse zum Wahnsinn! Wer hätte das gedacht: Eine knapp 2 Billionen USD-Anfangsbewertung steht im Raum, Ende der Woche ist nun die Stunde der Wahrheit. Nicht dass nur die Fußball WM ihre Tore öffnet, nein - Elon Musk bringt seine Perlen StarLink, xAI und letztlich die Raketen- und Raumfahrtaktivitäten an die Technologiebörse NASDAQ. Die vielen Vorschusslorbeeren werden zwar von kleineren Bedenken zur Markt-Aufnahmefähigkeit, der generell hohen Bewertung und der beginnenden Irrationalität begleitet, aber nicht zuletzt wollen die federführenden US-Investmentbanken diesen Event zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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