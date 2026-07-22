Ein Kursverlust von rund -22% binnen eines Monats, gefolgt vom stärksten DAX-Tagesgewinn gestern. Infineon zeigt gerade exemplarisch, wie nervös der Chipsektor derzeit tickt. Was diesmal für den Ausschlag sorgte, war ausgerechnet eine Preiserhöhung bei TSMC. Kann eine Preiserhöhung bei einem taiwanesischen Auftragsfertiger einen deutschen Chipkonzern retten? Und noch viel spannender: In welcher Phase des Schweinezyklus stecken wir? (wenn überhaupt) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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