Der deutsche Leitindex stemmt sich im frühen Dienstagshandel (09. Juni) gegen die Korrektur. Das Handelsgeschehen verlagert sich wieder in Richtung 25.000er Marke. Dass sich der Dax so unmittelbar vor den anstehenden US-Preisdaten aus der Deckung wagt, überrascht ein wenig. Morgen gilt es! Die US-Verbraucherpreise für Mai werden veröffentlicht.Sinkende Ölpreise geben den Aktienmärkten heute zunächst einen kleinen Schub. Einmal mehr gibt es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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