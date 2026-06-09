Auf der Crowdinvesting-Plattform "FunderNation" hat am Dienstag die Indielux GmbH eine neue Finanzierungsrunde gestartet. Das Berliner Unternehmen will bis zu 800. 000 Euro einsammeln. Dabei sei eine Beteilung der Crowdinvestoren ab 100 Euro möglich. Bei einer direkten Beteiligung ab 25. 000 Euro sei eine direkte Beteiligung als Gesellschafter möglich, hieß es von Indielux dazu. Das Crowdinvesting endet am 7. September. Mit dem Kapital will Indielux seine "ready2plugin"-Technologie zu einer Art Sicherheitsstandard für Photovoltaik-Anlagen und Speichern entwickeln, die über die Steckdose einspeisen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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