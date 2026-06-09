Unterstützung von Snowflake Cortex Agents in Boomi Agentstudio ermöglicht gemeinsamen Kunden, die Kontrolle über alle ihre Agenten in einem einzigen vendor-agnostischen Control Tower zu behalten

Boomi, das Unternehmen für Datenaktivierung für KI und ein Elite Snowflake Partner, gab heute die Initiierung der Snowflake Cortex Agents Unterstützung für Agentstudio bekannt. Diese neue Integration mit Unterstützung von Snowflake versetzt Organisationen in die Lage, jeden Cortex Agent, der zu ihrer agentischen Belegschaft gehört, zu überwachen, zu verwalten und zu kontrollieren.

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Boomi Adds Snowflake Cortex Agents Support to Agentstudio to Enable Unified AI Agent Governance

"Kunden skalieren KI-Agenten in die Produktion und die Partner bringen neue Lösungen in Rekordzeit auf den Markt und werden dabei beide von Boomi Agentstudio unterstützt", so Steve Lucas, Chairman und CEO bei Boomi. "Dieses doppelte Momentum spiegelt die einzigartige Stärke der Boomi Enterprise Plattform wider, die zu Innovationen befähigt, während gleichzeitig die Governance, das Vertrauen und die Unternehmensskala gewährleistet werden. Zusammen mit unseren Kunden und Partnern formen wir die Zukunft der agentenbasierten Transformation."

Durch Nutzung der Snowflake AI Data Cloud wird Boomi mit Snowflake verbunden, um Organisationen zu unterstützen, den nächsten Schritt in der agentenbasierten Transformation. zu vollziehen. Durch die Versorgung von Cortex Agents mit Echtzeit-ELT-Datenpipelines und die Verwaltung durch den Agent Control Tower von Agentstudio können die Organisationen isolierte Agenten in eine hochgradig autonome und streng kontrollierte Belegschaft verwandeln. Anstelle von Chat-Assistenten, die isoliert operieren, implementieren Organisationen orchestrierte, auf Cortex Agents basierende Workflows, die Geschäftsergebnisse in großem Umfang aktivieren.

"Das Engagement von Boomi, die Kunden von Snowflake zu unterstützen. schneller zu innovieren und mehr Wert aus den Daten zu schöpfen, wird durch seine Unterstützung für Cortex Agents in Agentstudio deutlich", so Remy Thellier, Head of AI/ML Partners bei Snowflake. "Wir freuen uns darauf, einen höheren Mehrwert innerhalb der KI-Daten-Cloud durch unsere Zusammenarbeit mit Boomi bieten zu können indem unternehmensweite Agentic Workflows durch die vollständig verwaltete, vereinheitlichte Plattform von Snowflake ermöglicht werden."

Durch die Bereitstellung der Snowflake Cortex Agent Unterstützung für Agentstudio versetzt Boomi die gemeinsamen Kunden in die Lage, Geschäftserkenntnisse, Prozessautomatisierungen und Innovationen in ihrem Unternehmen zu erschließen.

Branchenführende Anwendungen werden von Snowflake unterstützt. Durch die Entwicklung von Werkzeugen, Anwendungen und Lösungen mithilfe von Snowflake sind die Produkt- und Entwicklungsteams in der Lage, ohne betriebliche Belastung zu entwickeln, zu skalieren und zu betreiben, um differenzierte Produkte an ihre Kunden zu liefern. Snowflake AI Data Cloud Product Partners unterstützen die Kunden, das Maximum an Flexibilität, Leistung und Benutzerfreundlichkeit aus Snowflake herauszuholen, um aussagekräftigere Erkenntnisse zu liefern. AI Data Cloud Services Partners bieten Branchenerfahrung, das technische Fachwissen und die bewährten Verfahren, um die Kunden mit Snowflake während ihrer gesamten Daten- und KI-Reise zu unterstützen, das Risiko zu mindern und den Geschäftswert zu steigern. Um mehr über eine AI Data Cloud-Partnerschaft zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

Über Boomi

Boomi, das Unternehmen für Datenaktivierung für KI, unterstützt das agentengestützte Unternehmen, indem Daten unternehmensweit zum Leben erweckt werden. Die Boomi Enterprise Plattform ist die aktive Datengrundlage, die die unverzichtbare Agenteninfrastruktur bereitstellt, um die Agententransformation voranzutreiben. Durch die Vereinigung von Agentendesign und -Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement in einer einzigen Plattform befähigt Boomi Organisationen dazu, die Kraft der KI mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Mit dem Vertrauen von mehr als 30.000 Kunden und unterstützt durch ein globales Netzwerk von über 800 Partnern befähigt Boomi Unternehmen jeder Größe dazu, schneller zu agieren, effizienter zu arbeiten und Innovationen in großem Maßstab zu realisieren. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

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