ROUNDUP 2: iPhones in EU ohne KI-Siri - Apple greift EU-Kommission an

CUPERTINO - Apple wirft der EU-Kommission vor, mit Forderungen nach einer vollständigen Öffnung seiner iPhones und iPads für KI-Assistenten anderer Anbieter die Privatsphäre der europäischen Nutzer zu gefährden. Der Konzern entschied, stattdessen die neue Version seiner Assistenzsoftware Siri mit Künstlicher Intelligenz auf iPhone und iPad nicht in der Europäischen Union verfügbar zu machen. Auf Mac-Computern und der Computer-Brille Vision Pro werden auch europäische Nutzer darauf zugreifen können, weil Apple in diesen Segmenten nicht als "Gatekeeper" mit viel Marktmacht eingestuft wurde.

BASF-Chef warnt vor neuem Ölpreisschock wegen Iran-Krieg

FRANKFURT - BASF -Chef Markus Kamieth warnt vor einem neuen Ölpreisschock wegen des Iran-Kriegs. "Bei Öl kommen wir jetzt langsam an den Punkt, wo die Reserven jetzt auch langsam mal verbraucht sind", sagte Kamieth im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). Wenn die Straße von Hormus nicht bald öffne, könnte es in der zweiten Jahreshälfte "nochmal einen Preisschock auch bei Öl und bei raffinierten Produkten geben".

GSK will in Milliardendeal US-Krebsspezialisten Nuvalent übernehmen

LONDON/BOSTON - Der britische Pharmakonzern GSK baut sein Onkologiegeschäft mit der milliardenschweren Übernahme des US-Biotechunternehmens Nuvalent weiter aus. Dazu will GSK innerhalb von zehn Geschäftstagen ein öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehenden Stammaktien zu einem Stückpreis von 124 US-Dollar unterbreiten. Der gesamte Wert der Transaktion belaufe sich auf rund 10,6 Milliarden Dollar (9,2 Mrd Euro), teilte GSK am Dienstag mit. Den Angaben zufolge entspricht die Offerte einem Aufschlag von 26 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 30 Kalendertage.

Tonies verlängert Vertrag von Vorstandschef Tobias Wann

LUXEMBURG - Der Spielwarenhersteller Tonies soll auch in den nächsten drei Jahren von Vorstandschef Tobias Wann geführt werden. Der Aufsichtsrat habe das Mandat von Wann bis Ende 2029 verlängert, teilte das im Kleinwerteindex SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mit.

OpenAI beantragt Börsengang - Details bleiben geheim



SAN FRANCISCO - Das Trio der erwarteten Mega-Börsengänge von Tech-Unternehmen ist komplett: Auch der ChatGPT-Erfinder OpenAI hat nun eine Aktienplatzierung beantragt. Ähnlich wie beim Rivalen Anthropic bleiben Details des vertraulichen Antrags aber zunächst unter Verschluss. OpenAI betonte zudem, dass es bis zu dem Börsengang noch dauern könne. Denn es erleichtere einige geschäftliche Dinge, nicht an der Börse notiert zu sein.



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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



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