Check: KI-ETFs: Apple: KI-Enttäuschung | Corning: Amazon-Deal | Rheinmetall: Sektor-Abstufung

Corning zieht den nächsten großen Fisch an Land. Nach Apple und Meta hat jetzt auch Amazon angebissen. Der Glasfaser-Spezialist positioniert sich immer mehr als unverzichtbarer Partner beim Bau von Rechenzentren.KI-ETFs: 5 Möglichkeiten am Boom zu profitieren Nicht nur die KI-Aktien feiern zu Wochenbeginn ihr Comeback, auch die entsprechenden ETFs aus der Branche ziehen wieder an. Wer die Erholung nicht über einzelne Aktien spielen möchte, dem stellen wir heute 5 ETFs vor, die sich ebenfalls gut dafür eignen. Sie setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Daher ist bestimmt für jeden ETF-Fan etwas dabei. Apples KI-Show: Große Worte und große Taten oder wieder nur große Worte Der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran