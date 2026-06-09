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Markus Weingran
09.06.2026 15:27 Uhr
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Check: KI-ETFs: Apple: KI-Enttäuschung | Corning: Amazon-Deal | Rheinmetall: Sektor-Abstufung

Corning zieht den nächsten großen Fisch an Land. Nach Apple und Meta hat jetzt auch Amazon angebissen. Der Glasfaser-Spezialist positioniert sich immer mehr als unverzichtbarer Partner beim Bau von Rechenzentren.KI-ETFs: 5 Möglichkeiten am Boom zu profitieren Nicht nur die KI-Aktien feiern zu Wochenbeginn ihr Comeback, auch die entsprechenden ETFs aus der Branche ziehen wieder an. Wer die Erholung nicht über einzelne Aktien spielen möchte, dem stellen wir heute 5 ETFs vor, die sich ebenfalls gut dafür eignen. Sie setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Daher ist bestimmt für jeden ETF-Fan etwas dabei. Apples KI-Show: Große Worte und große Taten oder wieder nur große Worte Der …

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© 2026 Markus Weingran
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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