Die Aktie der Deutsche Telekom gehört weiterhin zu den defensiven Schwergewichten im DAX. Nach einer schwächeren Phase im Frühjahr konnte sich das Papier zuletzt stabilisieren und notierte Anfang Juni 2026 wieder im Bereich von rund 28 Euro. Damit liegt die Aktie zwar noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 33,28 Euro, zeigt jedoch erste Anzeichen einer Erholung. Für positive Impulse sorgten insbesondere die jüngsten Quartalszahlen. Die Deutsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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