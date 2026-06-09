Die Bayer-Aktie bleibt auch im Juni 2026 einer der umstrittensten Werte im DAX. Nach einer starken Erholung im vergangenen Jahr steht das Papier zuletzt wieder unter Druck und notiert aktuell im Bereich von rund 35 Euro. Damit liegt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von knapp 50 Euro. Belastend wirken vor allem die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten in den USA rund um glyphosathaltige Unkrautvernichter, die weiterhin erhebliche Unsicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de