Die Micron-Aktie war zum Ende der vergangenen Woche heftig eingebrochen. Vom Rekordhoch bei 1.089,29 US$ fiel der Kurs um mehr als -20% zurück - und das innerhalb von zwei Tagen. Doch seit Beginn der neuen Woche geht es für den US-Speicherhersteller wieder in Aufwärtsrichtung. Nach einem Plus von fast +10% am Montag sind die Vorzeichen im frühen Dienstagshandel ebenfalls positiv. Doch wie sind die weiteren Aussichten beim US-Speichergiganten? Externe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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