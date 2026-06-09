Sollte das EEG 2027 wie im Referentenentwurf vorgesehen umgesetzt und die feste Einspeisevergütung durch eine ungeförderte Direktvermarktung oder Nulleinspeisung für Anlagen bis 25 Kilowatt abgelöst werden, verschlechtert sich die Wirtschaftlichkeit kleiner Photovoltaik-Dachanlagen erheblich. So bewertet das Forschungsinstitut Aquu, ein Berliner Forschungsinstitut aus dem Umfeld der Forschungsgruppe Solarspeichersysteme der HTW Berlin, die Pläne in einer Studie für den Solarenergie-Förderverein. Der inzwischen öffentlich gewordene Referentenentwurf sieht vor, die feste Einspeisevergütung für kleine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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