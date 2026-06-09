Die Bayer-Aktie kommt weiter nicht nachhaltig vom Fleck. Nach der Erholung der vergangenen Monate hat sich der kurzfristige Abwärtsdruck wieder verstärkt, während die saisonale Auswertung für die kommenden Monate ebenfalls zur Vorsicht mahnt. Damit rücken nun klare Kursmarken in den Fokus. Tendenzielle Schwäche voraus Die Bayer-Aktie hat zuletzt erneut Schwäche gezeigt und notiert inzwischen wieder im Bereich um 35 €. Damit bleibt der zuvor begonnene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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