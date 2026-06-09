Emittent / Herausgeber: Medaro Mining Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Medaro Mining beginnt mit Feldarbeiten auf Seltenerdprojekt Clay Howells West in Ontario



09.06.2026 / 18:15 CET/CEST

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Medaro Mining beginnt mit Feldarbeiten auf Seltenerdprojekt Clay Howells West in Ontario Vancouver, British Columbia - 9. Juni 2026 - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) ("Medaro" oder das "Unternehmen") berichtet über den Beginn der Feldarbeiten auf seinem Seltenerdprojekt ("REE") Clay Howells West im nördlichen Ontario, rund 50 Kilometer nordnordöstlich von Kapuskasing. Das aktuelle Feldprogramm ist Teil von Medaros Explorationsprogramm der Phase 1 und soll das geologische Verständnis des Unternehmens für das Projekt durch systematische Prospektion, geologische Kartierung, radiometrische Messungen und geochemische Beprobung verbessern. Die Arbeiten sollen die Generierung und Priorisierung von Zielen für mögliche anschließende Explorationsarbeiten unterstützen. Das aktuelle Feldprogramm soll, je nach Erreichbarkeit, Wetter, Exposition und Bedingungen vor Ort, Folgendes beinhalten: bodengestützte radiometrische Vermessungen mittels tragbarer radiometrischer Geräte, wie zum Beispiel Gammastrahlenspektrometer oder Szintillometer, um die Gesamtradioaktivität sowie, wenn die Geräte es ermöglichen, die Werte für Kalium, Uran und Thorium zu messen;

geologische Erkundungskartierung und Prospektion mit Schwerpunkt auf lithologischen Kontakten, strukturellen Besonderheiten, Alterierungszonen und radiometrischen Anomalien;

gezielte Gesteinsbeprobung, darunter Stichproben und, wo die Aufschlüsse es ermöglichen, selektive Schlitzproben;

geochemische Bodenbeprobung über zugänglichen Zielgebieten und Anschlussrastern; und

Integration geologischer, radiometrischer und geochemischer Daten, um Explorationsziele zu definieren und nach Priorität zu ordnen. Während des Programms der Phase 1 sollen, abhängig von Feldbedingungen, Zugänglichkeit, Exposition und logistischen Überlegungen, rund 50 bis 100 Gesteinsproben und rund 100 bis 200 Bodenproben gesammelt werden. Die während des Programms gesammelten Proben werden zur Multi-Element-Analyse, darunter gegebenenfalls Seltene Erden, an ein akkreditiertes Labor geschickt. Qualitätssicherung und -kontrolle Medaro möchte das Feldprogramm gemäß einem standardmäßigen Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramm durchführen. Die Feldverfahren sollen eine angemessene Probendokumentation, die Aufzeichnung des Probenfundorts, Protokolle zur Nachverfolgbarkeit und gegebenenfalls die Einführung von Doppelproben umfassen. Die Proben werden zur Vorbereitung und Analyse an ein akkreditiertes Labor geschickt. Die Analyseergebnisse werden vor Veröffentlichung vom Unternehmen und dessen qualifizierter Person überprüft. Projekt Clay Howells West - Hintergrund und Möglichkeiten Das Projekt Clay Howells West befindet sich im Norden von Ontario, etwa 50 km nordnordöstlich von Kapuskasing, innerhalb des umfassenderen alkalischen Intrusiv-/Karbonatitkomplexes Clay Howells. Das Gebiet zeichnet sich durch Syenite, Karbonatite, massive Magnetiteinheiten, durch Verwerfungen alterierte Brekzien und Syenitbrekzien aus. Die historischen regionalen Datensätze weisen darauf hin, dass Teile des umfassenderen Komplexes mit magnetischen und radiometrischen Anomalien in Zusammenhang stehen. Die historischen Explorationsarbeiten in diesem Gebiet reichen bis in die 1950er-Jahre zurück und konzentrierten sich weitestgehend auf magnetische Anomalien und nahegelegene Vorkommen. Das Unternehmen hält das Projekt für aussichtsreich für die Exploration von Seltenerdelementen; dennoch befindet sich das Projekt noch in einer frühen Phase, und es sind weitere Arbeiten nötig, um das Mineralpotenzial zu bewerten. Mark Ireton, Chief Executive Officer und Direktor von Medaro, sagte: "Der Beginn der Feldarbeiten auf Clay Howells West ist ein wichtiger Schritt, um Medaros Verständnis des Projekts durch einen systematischen und disziplinierten Explorationsansatz zu steigern. Durch radiometrische Feldmessungen, geologische Kartierung, Prospektion und geochemische Beprobung möchte Medaro Gebiete für die mögliche weitere Exploration identifizieren und priorisieren." Das Unternehmen weist darauf hin, dass sich das Projekt in einem frühen Explorationsstadium befindet. Verweise auf historische Explorationsarbeiten, die regionale Geologie, nahegelegene Vorkommen oder angrenzende Mineralisierungen dienen lediglich dem geologischen Kontext und weisen nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung auf dem Projekt hin. Das Unternehmen hat nicht alle historischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, unabhängig überprüft, und solche Informationen sollten nicht als aktuelle Explorationsergebnisse erachtet werden. Qualifizierter Sachverständiger Afzaal Pirzada, P.Geo., ein Berater des Unternehmens und "qualifizierter Sachverständiger" im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Über Medaro Mining Corp. Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen. Weitere Informationen können Investoren den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca entnehmen. Im Namen des Unternehmens Mark Ireton Chief Executive Officer & Direktor Medaro Mining Corp. 220 - 333 Terminal Avenue Vancouver, BC V6A 4C1 mark.ireton@medaromining.com Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen die "zukunftsgerichteten Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich: der Fortsetzung, des Umfangs, des Zeitplans und des Abschlusses des Phase-1-Explorationsprogramms auf dem REE-Projekt Clay Howells West; der geplanten radiometrischen Vermessung, der geologischen Kartierung, der Prospektion, der Gesteinsprobenahme, der Bodenprobenahme, der Laboranalysen sowie der Datenintegration und -auswertung; der erwarteten Ziele und Ergebnisse des Phase-1-Programms; der Identifizierung, Abgrenzung, Einstufung und Nachverfolgung von Explorationszielen; der möglichen Weiterentwicklung des Projekts durch zukünftige Explorationsphasen; sowie den allgemeinen Plänen und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Bedingungen vor Ort, das Wetter, die Erreichbarkeit, die Verfügbarkeit von Auftragnehmern, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, analytische Dienstleistungen und andere logistische Aspekte innerhalb angemessener Zeiträume und im Einklang mit den aktuellen Erwartungen zur Verfügung stehen werden; dass das Unternehmen über ausreichende Finanzmittel oder Betriebskapital verfügen wird, um das geplante Programm durchzuführen; und dass die Explorationsaktivitäten und -ergebnisse die weitere Entwicklung des Projekts unterstützen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: ungünstige Wetter-, Geländebedingungen oder Zugangsbedingungen; Verzögerungen bei der Mobilisierung oder dem Beginn der Feldarbeiten; Änderungen des Umfangs, des Zeitplans oder der Kosten des Explorationsprogramms; die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Auftragnehmern, Labors, Ausrüstung und Material; Risiken, die der Mineralexploration innewohnen, einschließlich der Tatsache, dass Explorationsergebnisse möglicherweise keinen Hinweis auf eine Mineralisierung geben oder weitere Arbeiten nicht rechtfertigen; Risiken bei der geologischen Interpretation; Risiken bei der Probenahme und Analyse; die Möglichkeit, dass das Projekt nicht wie erwartet voranschreitet; Finanzierungs- und Marktbedingungen; sowie sonstige Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden; die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. 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