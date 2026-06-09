Zürich - Der Schweizer Leitindex hat am Dienstag leicht im Plus geschlossen. Für Unterstützung sorgte eine vorübergehende Entspannung im Nahostkonflikt. Das Pharmaschwergewicht Roche bremste die Erholung jedoch aus. Ein Barrel Rohöl der Nordsee Brent kostete am Abend unter 91 Dollar und damit 3,6 Prozent weniger als am Vortag. Iran und Israel haben ihre Angriffe vorerst eingestellt. Beide Seiten drohten im Fall von Verstössen aber mit noch härteren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab