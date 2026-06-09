EQS-Ad-hoc: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
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CREDITSHELF AG: NEUE ORGANE
Frankfurt am Main, 09. Juni 2026 - Der Aufsichtsrat der creditshelf AG hat heute Herrn Philipp von Erffa (CEO), Herrn Sebastian Holl (CFO) sowie Frau Claudia Vucak (CPLO) zu den neuen Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft bestellt.
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09.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|creditshelf Aktiengesellschaft
|Hausener Weg 29
|60489 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|0697880880666
|E-Mail:
|info@creditshelf-ag.de
|Internet:
|https://creditshelf-ag.de/
|ISIN:
|DE000A41YEG8
|WKN:
|A41YEG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
|EQS News ID:
|2342584
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|/ EQS News-Service
2342584 09.06.2026 CET/CEST