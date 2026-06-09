Die Entwicklerkonferenz WWDC des iPhone-Giganten sorgt für mächtig Wirbel an der Wall Street. Nach der Vorstellung der neuen künstlichen Intelligenz knickte die Aktie ein. Das wirft drängende Fragen auf. Steckt der Konzern in der Klemme oder bietet sich jetzt eine einmalige Einstiegschance für langfristige Anleger?• Analysten wie Wedbush sehen in der neuen KI-Strategie enorme langfristige Kurschancen und erhöhen ihre Kursziele auf bis zu 400 Dollar.• Die rechenintensiven KI-Funktionen dürften das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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