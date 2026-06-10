Berlin - Der Chef der Wirtschaftsvereinigung der Grünen, Karl Haeusgen, spricht sich für eine Erhöhung der Einkommen- und Erbschaftsteuer aus.



"Der Spitzensteuersatz beim Einkommen kann steigen, wenn wir mehr in Bildung und Infrastruktur investieren", sagte Haeusgen der "Rheinischen Post". Starke Schultern könnten mehr tragen als schwache. Wichtig dabei sei ein Gesamtpaket, zu dem alle etwas beitrügen. Haeusgen sagte, es brauche einschneidende Gesundheits- und Rentenreformen. Die seien auch zu vermitteln. Wenn die Menschen sähen, dass es gerecht zugehe, machten sie auch mit.



Der frühere Präsident des Maschinenbauverbands VDMA begrüßt die Forderung der Grünen nach einer höheren Erbschaftsteuer. Er denke, die Grünen würden hier etwas Gutes vorlegen. Persönlich sei er ein Profiteur der aktuellen Regeln: Wenn er 78 Jahre alt werde, habe er seinen drei Kindern dank guter Steuerberatung das Unternehmen vermacht, ohne dass Erbschaftsteuer anfalle. "Aber das ist doch nicht gerecht. Familien wie wir sollten Erbschaftsteuer zahlen", sagte Haeusgen weiter. Wichtig dabei sei, dass die Fristen lang seien, sodass die Substanz des Unternehmens nicht angegriffen werden müsse, sondern die Steuer aus den Dividenden gezahlt werden könne.





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