Hitachi und Google Cloud werden die FDE-Fähigkeiten ausbauen, um die physikalische KI weltweit voranzutreiben, indem sie Hitachis Co-Creation-Ansatz und die durch Lumada entwickelten Kompetenzen im Bereich Digital Engineering mit der fortschrittlichen KI von Google Cloud kombinieren.

Durch die Entwicklung dieser FDE-Funktionen werden Hitachi und Google Cloud HMAX mithilfe von Gemini Enterprise weiterentwickeln und so dazu beitragen, die Herausforderungen von Mitarbeitern an vorderster Front durch autonome Abläufe in komplexen Umgebungen zu bewältigen. Durch die Verbreitung des FDE-Know-hows wird Hitachi einem breiteren Kundenkreis einen Mehrwert bieten.

Im Rahmen der Ausweitung ihrer Zusammenarbeit werden Hitachi und Google Cloud ihren Kunden ermöglichen, ihre Cyberabwehrfähigkeiten gegen KI-gesteuerte Cyberbedrohungen zu stärken.

Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") gab heute die Ausweitung seiner strategischen Allianz*1 mit Google Cloud bekannt, um Kunden durch die beschleunigte praktische Umsetzung von Lösungen im Bereich der physischen KI und der Cybersicherheit beim Schutz vor KI-generierten Bedrohungen zu unterstützen. Die physische KI, die zunehmend Beachtung findet, ist eine Technologie, die KI-gestützte Analysen und Entscheidungsfindungen basierend auf Daten aus der Praxis mit konkreten Maßnahmen wie der autonomen Steuerung und dem Betrieb verschiedener Geräte und Anlagen verbindet. Die kontinuierliche Wiederholung dieses Zyklus ermöglicht eine optimale KI-Entscheidungsfindung und -Ausführung, die auf jede spezifische Situation zugeschnitten ist. Durch den praktischen Einsatz physischer KI treibt Hitachi den Wandel der sozialen Infrastruktur voran.

Um diese wichtige Aufgabe zu erfüllen, wird Hitachi im Rahmen der strategischen Allianz das Modell der "Forward Deployed Engineers" (FDEs) etablieren und weltweit einführen. Dieses Modell nutzt die durch Lumada gewonnenen Kompetenzen in den Bereichen IT, OT und Produkte in Verbindung mit der fortschrittlichen KI von Google Cloud.

FDEs sind Spezialisten, die direkt bei den Kunden vor Ort tätig sind und durchgängigen Support bieten. Ihre Arbeit kann alles umfassen, von der Ermittlung von Managementherausforderungen über die frühzeitige Validierung des Nutzens durch die Erstellung von Proof-of-Concepts (PoCs) bis hin zur agilen Umsetzung und der Unterstützung bei der Einführung von Projekten in den operativen Betrieb. Zur DNA von Hitachi gehört eine lange Tradition des "praxisorientierten Engineerings", bei dem in enger Zusammenarbeit mit den Kunden Herausforderungen gemeinsam identifiziert und gelöst werden von der Erkennung bis zur Lösung. Dieser Ansatz weist starke Ähnlichkeiten mit dem FDE-Modell auf. Die Berater und Experten für KI-Transformation (AX) von Hitachi, die über fundierte Fachkenntnisse in einer Vielzahl von Branchen verfügen, werden gemeinsam mit den auf KI spezialisierten Softwareentwicklern von GlobalLogic, der US-Tochtergesellschaft von Hitachi, mit den führenden Ingenieuren von Google Cloud zusammenarbeiten, um Kunden zu unterstützen.

Die Teams werden eng mit dem Frontier AI Deployment Center von Hitachi zusammenarbeiten, um HMAX by Hitachi weiter zu verbessern eine Suite von KI-gestützten Lösungen der nächsten Generation, die dazu beiträgt, Innovationen im Bereich der sozialen Infrastruktur voranzutreiben. Dabei wird Gemini Enterprise genutzt, eine fortschrittliche agentische Pl Auf der Grundlage der weiterentwickelten HMAX-Plattform werden die beiden Unternehmen Mitarbeiter an vorderster Front durch die autonome Ausführung komplexer Arbeitsabläufe unterstützen. Darüber hinaus wird eine Datenplattform, die es ermöglicht, das im Rahmen von FDE-Aktivitäten gewonnene Fachwissen als Ressourcen wiederzuverwenden, Hitachi in die Lage versetzen, einer breiten Kundschaft in großem Umfang einen Mehrwert zu bieten.

Im Bereich der physischen KI, in dem KI direkt mit der realen Welt verbunden ist, ist eine robustere Sicherheit als je zuvor unerlässlich. KI verändert zudem die Landschaft der Cybersicherheit. Angreifer nutzen KI-Modelle aktiv, um die Aufdeckung von Sicherheitslücken zu beschleunigen und die Erstellung von Exploits in einem bisher beispiellosen Ausmaß zu automatisieren. Tatsächlich zeigen Untersuchungen aus dem Bericht "Mandiant M-Trends 2026*2" von Google Cloud, dass Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz die Zeiträume für Cyberangriffe erheblich verkürzt haben. Um diese Risiken zu mindern, wird das Cyber Center of Excellence von Hitachi mit Google Cloud zusammenarbeiten, um Google Cloud Security anzubieten, einschließlich der Plattform "Google AI Threat Defense*3", ergänzt durch das geschäftskritische Fachwissen von Hitachi, um die Sicherheitsabläufe der Kunden zu unterstützen.

Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Wertschöpfung im Bereich der physischen KI auf globaler Ebene sicher auszuweiten.

Hintergrund

Seit der Gründung ihrer Allianz im Mai 2024 haben die beiden Unternehmen Initiativen vorangetrieben, um durch KI Mehrwert zu schaffen. Im Rahmen des "Customer Zero"-Ansatzes von Hitachi führte das Unternehmen eine technische Validierung mit Gemini Enterprise für Wartungs- und Inspektionsarbeiten bei Hitachi Power Solutions Co., Ltd. durch, einem Unternehmen, das in den Bereichen Energie und Industrie tätig ist. Die Validierung bestätigte das Potenzial zur Verbesserung von Qualität und Effizienz*4 und demonstrierte gleichzeitig die starke Eignung von Gemini Enterprise für OT-Bereiche wie Fertigung und Infrastruktur. Der Test unterstrich zudem das gemeinsame Verständnis für die Bedeutung von Spezialisten, die durch einen praxisorientierten Ansatz vor Ort Einschränkungen erkennen und auf agile Weise Mehrwert schaffen sowie Lösungen umsetzen können, um fortschrittliche KI sicher in Betriebsanlagen, Geschäftssysteme und das implizite Wissen erfahrener Mitarbeiter zu integrieren.

Hitachi treibt nun seine Bemühungen zur Verbesserung der KI-Kompetenz voran, indem es Gemini Enterprise innerhalb seines Geschäftsbereichs "Digital Systems Services", der AX leitet, einführt und zahlreiche PoC-Projekte vorantreibt, bei denen Mitarbeiter an vorderster Front KI aktiv nutzen.

Auf der Grundlage dieser bewährten Ergebnisse innerhalb der Hitachi-Gruppe werden Google Cloud und Hitachi ihre strategische Allianz ausbauen, um den Einsatz physischer KI in den Produktionsumgebungen der Kunden sicher zu skalieren.

Neue Initiativen im Rahmen der strategischen Allianz

1. Beschleunigung der Einführung physikalischer KI durch die Erweiterung der Fähigkeiten von FDEs

In enger Zusammenarbeit mit führenden Ingenieuren von Google Cloud werden die Berater und AX-Experten von Hitachi gemeinsam mit den auf KI spezialisierten Softwareentwicklern von GlobalLogic die Entwicklung der FDE-Fähigkeiten von Hitachi weiter vorantreiben. Um die sich ständig weiterentwickelnden KI-Technologien in Geschäfts- und Betriebsumgebungen zu nutzen, werden die Unternehmen einen agilen Ansatz verfolgen, der eine schnelle Validierung und Anpassung an Veränderungen ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemintegrationsansätzen, bei denen Systeme auf der Grundlage vordefinierter Kundenanforderungen aufgebaut werden, wird dieses von den Teams praktizierte FDE-Modell seine Wirksamkeit im tatsächlichen Betrieb unter Beweis stellen und validieren. Dieser Ansatz ermöglicht es Kunden, den Return on Investment im Voraus zu visualisieren, Risiken zu minimieren und durch KI in hoher Geschwindigkeit geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.

2. Lösungen für Herausforderungen an vorderster Front durch die Weiterentwicklung von HMAX

Beide Unternehmen werden HMAX durch die Integration der agentenbasierten KI und der multimodalen Gemini-Modelle von Gemini Enterprise weiterentwickeln. Gemini Enterprise ist in der Lage, vielfältige Daten wie Kameramaterial vor Ort und umfangreiche Sensordaten gleichzeitig zu verarbeiten und zu verstehen, und ergänzt damit physische KI-Systeme, die autonom arbeiten, indem es reale Bedingungen erfasst. Durch die Nutzung dieser technologischen Eigenschaften und die Einbindung von Anwendungsfällen wie Wartung und Inspektion mittels Bildvergleich wird Hitachi den autonomen Betrieb in komplexen Fertigungs- und sozialen Infrastrukturumgebungen vorantreiben. Um dies zu verwirklichen, wird Hitachi sein firmeneigenes Fachwissen mit den agentenfähigen Datentechnologien von Google Cloud in die Datenplattform von Hitachi integrieren. Auf diese Weise strebt Hitachi skalierbare Geschäftsergebnisse an, die über die Bereitstellung von KI-Diensten hinausgehen, und will neue Geschäftsmodelle im Infrastruktursektor etablieren.

3. Cybersicherheit der nächsten Generation für Bedrohungen im Zeitalter der KI

Als Reaktion auf Bedrohungen der Cybersicherheit werden die beiden Unternehmen gemeinsam autonome Sicherheitslösungen der nächsten Generation bereitstellen. Diese Lösungen nutzen die Sicherheitstechnologien und -dienste von Google Cloud, darunter "Wiz" für die automatisierte Risikominderung und einen umfassenden Überblick über Cloud- und KI-Risiken sowie "Mandiant Consulting" für Fachwissen im Bereich Cyberbedrohungen, ergänzt durch Hitachis Erfahrung bei der Integration geschäftskritischer Systeme in Branchen wie Eisenbahn, Energie und Finanzen sowie durch das globale Know-how des Unternehmens im Bereich der operativen Technik (OT). Die Wirksamkeit dieser Lösungen hat sich bereits durch einen "Customer Zero"-Ansatz bewährt, der die Einführung von Google Security Operations in allen Unternehmen der Hitachi-Gruppe weltweit umfasst. Sowohl Google Cloud als auch Hitachi werden ihre Bemühungen fortsetzen, um das Angebot für Kunden künftig weiter auszubauen.

Darüber hinaus werden das an vorderster Front gewonnene praktische Fachwissen und die Technologien zur KI-Implementierung in die Ressourcen des Frontier AI Deployment Center einfließen. Durch die umfassende Weitergabe dieser fortgeschrittenen Erkenntnisse an Systemingenieure in Japan wird Hitachi die FDEs innerhalb der gesamten Hitachi-Gruppe stärken. Diese Bemühungen werden es Hitachi ermöglichen, die Einführung des FDE-Modells zu beschleunigen und die KI auf globaler Ebene voranzubringen.

Stellungnahme von Thomas Kurian, CEO von Google Cloud

"Die Kombination aus Hitachis fundiertem Fachwissen, der technischen Kompetenz von GlobalLogic und den fortschrittlichen KI- und Entwicklungsressourcen von Google Cloud stellt einen innovativen Ansatz dar, um die KI-Transformation in realen Umgebungen voranzutreiben. Diese Partnerschaft wird Kunden besser in die Lage versetzen, KI-Agenten zu implementieren und schneller Mehrwert zu schaffen. Darüber hinaus werden wir durch die Integration der fortschrittlichen Lösungen von Google Cloud Security mit dem Fachwissen von Hitachi in geschäftskritischen Bereichen dazu beitragen, dass unsere Kunden in einer sicheren, vertrauenswürdigen Umgebung für das KI-Zeitalter innovativ sein können."

Stellungnahme von Jun Abe, Executive Vice President und Head of Digital Systems Services Sector bei Hitachi

"Hitachi hat als "Customer Zero" die Einführung und den praktischen Einsatz von Gemini Enterprise in großem Maßstab proaktiv vorangetrieben und dadurch erhebliche Verbesserungen bei der betrieblichen Effizienz und Produktivität erzielt. Die Ausweitung dieser strategischen Allianz soll es beiden Unternehmen ermöglichen, komplexere Herausforderungen auf der Grundlage der erweiterten Entwicklung von FDE-Fähigkeiten anzugehen. Durch die Kombination der weltweit fortschrittlichsten KI-Implementierungsansätze, die von Google Cloud entwickelt wurden, mit Hitachis Co-Creation-Ansatz und den herausragenden digitalen Engineering-Fähigkeiten von GlobalLogic wollen wir in den Geschäftsumgebungen unserer Kunden Mehrwert durch physische KI schaffen. Um diesen Mehrwert sicher zu liefern, werden wir zudem Hitachis Fachwissen beim Aufbau unternehmenskritischer Systeme mit den fortschrittlichen Technologien und Diensten von Google Cloud Security integrieren, die soziale Infrastruktur vor Bedrohungen im KI-Zeitalter schützen und zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen."

*1 Pressemitteilung von Hitachi vom 28. Mai 2024 Hitachi and Google Cloud Announce Strategic Partnership to Accelerate Innovation and Productivity with Generative AI: Hitachi Global *2 Quelle: https://cloud.google.com/blog/en/topics/threat-intelligence/m-trends-2026?hl=en *3 Ankündigung von Google Cloud vom 28. Mai 2026: Introducing Google AI Threat Defense to help you outpace the adversary Google Cloud Blog *4 Pressemitteilung von Hitachi vom 10. Oktober 2025 Hitachi Advances Strategic Alliance with Google Cloud to Empower Frontline Workers with Field-Specific AI Agents

Über HMAX Lumada

Hinweis zum Markenrecht: Alle Marken und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Hitachi, Ltd.

Mit seinem Geschäftsbereich "Social Innovation Business" (SIB), der IT, OT (Operational Technology) und Produkte vereint, strebt Hitachi danach, weltweit führend bei der kontinuierlichen Transformation der sozialen Infrastruktur durch Digitalisierung zu sein und so zu einer harmonischen Gesellschaft beizutragen, in der Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum im Gleichgewicht stehen.

Hitachi ist weltweit in vier Sektoren tätig Digital Systems Services, Energy, Mobility und Connective Industries sowie mit einer strategischen SIB-Geschäftseinheit, die sich auf neue Wachstumsbereiche konzentriert. Mit Lumada als Kernstück schafft Hitachi Mehrwert, indem es Daten, Technologie und Fachwissen kombiniert, um Herausforderungen für Kunden und die Gesellschaft zu lösen.

Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 (endete am 31. März 2026) belief sich auf insgesamt 10.586,7 Milliarden Yen, bei 606 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 290.000 Mitarbeitern weltweit. Besuchen Sie uns unter www.hitachi.com.

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