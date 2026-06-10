SpaceX und der Wahnsinn geht weiter! Mit einer knapp 2 Billionen USD starken Anfangsbewertung lanciert Elon Musk den größten Börsengang seit Saudi Aramco (2019). Damals wurden knapp 30 Mrd. USD eingesammelt, der Texaner stellt eine bemerkenswerte Quittung über 75 Mrd. USD aus. Er selbst macht sich mit dem angedachten Börsenwert und seinem 42 % Anteil zum ersten Billionär auf diesem Planeten. In den kommenden Tagen ist dann die Stunde der Wahrheit. Pünktlich zum Anpfiff der Fußball WM müssen Investoren kurz ihren Blick vom Spielfeld nehmen, um die ersten Quotierungen nicht zu verpassen. Ob Elon Musk mit seinen Sahnestücken StarLink, xAI und den Raumfahrtaktivitäten an der Technologiebörse NASDAQ Erfolg haben wird, steht in den Sternen. Immerhin ist die Volatilität im Vorfeld groß, die Märkte sind höchst nervös. Aber SpaceX ist nicht alles. Nach ersten Entspannungsübungen am Golf blicken Investoren auf Ölwerte und auch Tourismus-Aktien geraten wieder in den Fokus. Interessante Zeiten für flexible Anleger!
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