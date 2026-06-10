Warum selbst nach den nächsten Gewinnern suchen, wenn erfahrene Investmentspezialisten diese Arbeit bereits übernehmen? Anleger können direkt von unterschiedlichen Erfolgsmodellen profitieren. Während sich Mutares auf sogenannte Carve-outs und Unternehmenssanierungen konzentriert, investiert Berkshire Hathaway, die Gesellschaft, die Starinvestor Warren Buffett groß gemacht hat, langfristig in aussichtsreiche Unternehmen. Einen ganz anderen Ansatz verfolgt Globex Mining. Das Unternehmen verfügt über ein breit diversifiziertes Portfolio von Rohstoffprojekten. Damit profitieren Anleger von Lizenzgebühren, Optionen und Wertsteigerungen in Zeiten des Rohstoff Superzyklus. Drei Unternehmen, drei Anlagestile in vollkommen unterschiedlichen Branchen. Gemeinsam im Fokus steht, den Wert der Aktie für Anteilseigner zu steigern. Wie sollten sich Anleger positionieren?Den vollständigen Artikel lesen ...
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