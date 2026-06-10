PFS rückt näher...: Newcore Gold: Enchi-Ressource legt Grundstein für PFS-Meilenstein!

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Mit über 1,5 Mio. angezeigten Unzen Gold, 80.000 m-Bohrprogramm und frischem Kapital richtet Newcore Gold den Blick auf die bis Ende Juni 2026 erwartete Vormachbarkeitsstudie für 'Enchi'.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Newcore Gold Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC Swiss Resource Capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Newcore Gold Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 10. Juni 2026, 5:38 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein kürzlich veröffentlichter Bericht der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigt deutlich: die Rolle von Gold als zentraler Baustein nationaler Währungsreserven wird immer bedeutender. So überholte der Untersuchung zufolge das "glänzende Gelb" die zuvor dominierenden US-Staatsanleihen als Reserveanlage.

Ende 2025 machte Gold demnach 27% der weltweiten Währungsreserven der Zentralbanken aus, ein Plus von 7% gegenüber 2024. Der Anteil der US-Staatsanleihen sank dagegen auf 22%, von noch 25% ein Jahr zuvor.

Doch was an der Statistik besonders überrascht: Mit Tether kaufte 2025 nicht eine Zentralbank, sondern der weltweit größte Stablecoin-Emittent mehr als 100 Tonnen Gold - und damit laut EZB sogar mehr als Polen, der größte offizielle Goldkäufer des Jahres.

Anteile des Euro, von US-Staatsanleihen und von Gold an den offiziellen Währungsreserven bei unterschiedlichen Goldpreisen (links) und die fünf größten Goldkäufer (rechts). In Prozent und Tonnen. Stand: Ende 2025

Quelle: EZB; Eigene Darstellung

Die Attraktivität von Gold als Diversifikationsbaustein strahlt mittlerweile also auch tief in Krypto-Portfolios hinein und untermauert, dass das Interesse an dem Edelmetall trotz geopolitischem Abwärtsdruck mittlerweile in ganz neue Sphäre dringt und zudem ebenso ungebrochen ist wie es auch künftig bestimmend bleiben kann.

Das wiederum erhöht die Sichtbarkeit von entschlossenen Entwicklern wie Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA).

Mit seinem fortgeschrittenen "Enchi'-GoldProjekt und einem umfangreichen Bohrprogramm über 80.000 m, das mehrere hochgradigen Einzelabschnitte nachweisen konnte, verfügt das Unternehmen über ein Asset, dessen Potenzial sich bei anhaltend höheren Goldpreisen noch deutlicher entfalten könnte. Neben der erweiterten Ressourcenbasis zeichnet sich das Projekt vor allem durch seine Lage in Ghana aus. So belegt das westafrikanische Land mit einer Goldproduktion von rund 5 Millionen Unzen im Jahr 2024 nicht nur den Spitzenplatz in Afrika1, sondern rangiert weltweit sogar auf Platz 6 der goldproduzierenden Länder.

Quelle: World Gold Council

Umso größer ist das Interesse der Investoren an Newcore Golds (WKN: A2QATA) jetzt veröffentlichtem Update der Mineralressourcenschätzung von Enchi. Denn dieses Update liefert den entscheidenden Vorlauf für den nächsten Meilenstein: die bis Ende Juni 2026 erwartete Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, "PFS').

Angezeigte Unzen mehr als verdoppelt!

Waren es im März 2023 noch 743.500 Unzen Gold, die laut damaliger Ressourcenschätzung in der Kategorie "angezeigt' ausgewiesen wurden, stehen laut der jüngst veröffentlichten Aktualisierung der Mineralressourcen nun 1.502.000 "angezeigte'-Unzen Gold - und damit mehr als doppelt so viele. Der Durchschnittsgehalt liegt bei 0,56 g/t Au in insgesamt 83,6 Millionen Tonnen.

Dazu gesellt sich eine "abgeleitete'-Mineralressource von 626.000 Unzen Gold mit im Schnitt satten 0,49 g/t Au in 40,1 Millionen Tonnen.

Quelle: Newcore Gold

In der Summe verfügt "Enchi' damit über eine ausgewiesene Mineralressource von etwa 2,13 Millionen Unzen Gold. Besonders wichtig: Der größere Teil liegt nun in der höherwertigen Kategorie "angezeigt', die für technische Studien und die Einschätzung durch Investoren eine deutlich höhere Aussagekraft besitzt als eine rein abgeleitete Ressource.

Warum die kommende "PFS' jetzt zum zentralen Meilenstein wird!

Genau hier liegt die eigentliche Brisanz des Updates: Für eine Vormachbarkeitsstudie sind "angezeigte'-Ressourcen deutlich relevanter als "abgeleitete' Unzen. Mit 1,502 Millionen"angezeigten' Unzen Gold verfügt "Enchi' nun über eine erheblich stärkere geologische Grundlage für die anstehende "PFS'.

Quelle: Newcore Gold

Die bisherige vorläufige wirtschaftliche Bewertung aus dem Jahr 2024 war ein wichtiger Ausgangspunkt. Die "PFS' soll nun Minenplanung, Investitionskosten, Betriebskosten, Verarbeitung, Ausbringungsraten, Produktionsprofil, Zeitplan, Sensitivitäten und Projektrisiken deutlich belastbarer einordnen. Bis zur Veröffentlichung sollten konkrete "PFS'-Kennzahlen daher nicht vorweggenommen werden.

Ein weiterer wichtiger "PFS'-Baustein ist die geplante Verarbeitung. Während die frühere Studie noch ein Haufenlaugungs-Szenario zugrunde legte, soll die "PFS' nach Unternehmensangaben auf konventioneller Mühlenverarbeitung mit Carbon-in-Leach-Prozess ("CIL') basieren. Bisherige "CIL'-Tests zeigten laut Newcore Gold Goldausbringungsraten von 89,4% bis 97,7%, gegenüber 75% bis 85% in der früheren Haufenlaugungs-Annahme. Höhere Ausbringungsraten können die Wirtschaftlichkeit verbessern, müssen aber in der "PFS' auch mit Blick auf höhere Investitions- und Betriebskosten bestätigt werden.

Mächtiges Aufwärtspotenzial!

Neben dem deutlichen Zuwachs in der "angezeigten'-Kategorie überzeugt das Update von "Enchis'-Mineralressourcenschätzung auch durch weiteres Erweiterungspotenzial. Nach Unternehmensangaben wurden in der Ressourcenschätzung zunächst rund 28.000 m der 2024 und 2025 abgeschlossenen Bohrungen berücksichtigt. Das inzwischen auf 80.000 m ausgeweitete Programm sowie jüngere Bohrergebnisse fließen damit nicht vollständig in diese Ressourcengrundlage ein.

Hinzu kommt, dass alle vier in der Ressourcenschätzung berücksichtigten Lagerstätten "Sewum',"Boin', "Nyam' und "Kwakyekrom' entlang des Streichs und in der Tiefe offen sind. Daraus ergibt sich weiteres Potenzial für Ressourcenwachstum in der flachen Oxid- und Übergangsmineralisierung sowie in der tieferen frischen Mineralisierung. Die durchschnittliche Tiefe der Ressourcengruben beträgt laut Unternehmen lediglich rund 85 m. Die meisten bisherigen Bohrungen testeten flache Mineralisierungen bis in eine durchschnittliche Tiefe von etwa 125 m, während nur wenige Bohrungen Tiefen von 200 bis 350 m erreichten. Anders gesagt: Das Explorationspotenzial auf Distriktebene ist noch nicht abschließend getestet.

Quelle: Newcore Gold

Dazu kommt "Enchi' seine Lage in der "Bibiani'-Scherzone im "Sefwi-Bibiani'-Goldgürtel, einem etablierten Goldgürtel mit mehreren bedeutenden Vorkommen und Minen.

Aufgestocktes und für die laufenden Arbeiten finanziertes Bohrprogramm!

Aufgrund des Potenzials, das "Enchi' aufweist und das bei Bohrungen Anfang des Jahres weiter untermauert wurde - unter anderem mit dem ersten sichtbaren Gold auf dem Projekt und mit starken Gehalten von 173,75 g/t Au über 1,0 m, 3,54 g/t Au über 23,0 m einschließlich 6,92 g/t Gold über 8,0 m sowie 147,50 g/t Au über 1,0 m und 3,22 g/t Au über 17,0 m bei den Zielen "Boin' und "Sewum' - hat Newcore Gold sein Bohrprogramm auf 80.000 m erweitert.

Diese Ergebnisse sind Explorationsdaten. Sie zeigen mineralisierte Abschnitte und können Hinweise auf Erweiterungspotenzial liefern, ersetzen jedoch keine Mineralressource oder Mineralreserve.

Zur Finanzierung der laufenden Arbeiten platzierte das Unternehmen eine "Bought-Deal'-Finanzierung. Die zunächst angekündigte Ausgabe von 18.870.000 Stammaktien zu 0,53 CAD je Aktie mit einem geplanten Bruttoerlös von rund 10 Mio. CAD wurde aufgrund der Nachfrage auf 28.310.000 Stammaktien erhöht. Am Ende flossen Newcore Gold (WKN: A2QATA) brutto rund 15 Mio. CAD zu.

Mit dieser Finanzierung ist Newcore Gold für das erweiterte Bohrprogramm und die Arbeiten im Umfeld der "PFS' deutlich besser aufgestellt. Kurz darauf meldete das Unternehmen weitere Ergebnisse vom Ziel "Boin'. Diese Bohrergebnisse unterstreichen das Potenzial im Speziellen und von "Enchi' im Allgemeinen, die Mineralisierung in der Tiefe und entlang bekannter Strukturen weiter zu testen.

So lieferte Bohrung KBDD107 1,23 g/t Au über 33,0 m ab einer Tiefe von 337,0 Metern, einschließlich 2,16 g/t Au über 13,0 m ab 357,0 m.

Bohrloch KBDD111 durchteufte 1,38 g/t Au über 15,0 m ab 193,0 m Tiefe, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von 5,99 g/t Au über 3,0 m ab 204,0 m Tiefe.

Bohrung KBDD109 lieferte 1,56 g/t Au über 11,1 m ab 252,9 m Tiefe, einschließlich 2,84 g/t Au über 4,0 m ab 259,0 m Tiefe.

Quelle: Newcore Gold

"Boin' ist nach "Sewum' die zweitgrößte derzeit identifizierte Lagerstätte bei "Enchi'. Die jüngsten Bohrungen identifizierten mineralisierte Strukturen unterhalb der Grenzen der Tagebaugruben und unterstützen damit die These, dass die Goldmineralisierung in der Tiefe weiterverfolgt werden kann.

Wichtig ist zudem: Auch diese jüngsten Ergebnisse sind nicht in der aktuellen Mineralressourcenschätzung enthalten. Damit bleibt weiteres Ressourcenwachstumspotenzial vorhanden, das jedoch erst durch zusätzliche Bohrungen und künftige Ressourcenschätzungen belegt werden muss.

Weitere starke Treffer auch von "Sewum'!

Kurz vor den Bohrerfolgen bei "Boin' meldete Newcore Gold (WKN: A2QATA) auch von "Enchis' größter Lagerstätte "Sewum' weitere Ergebnisse. Dabei wurden ausgedehnte Zonen mit Goldmineralisierung durchschnitten, die ebenso wie bei "Boin' außerhalb der Grenzen der Tagebaugrube liegen.

Im Detail lieferte Bohrung SWDD107 1,59 g/t Au über 15,5 m ab einer Tiefe von 147,5 m, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von 3,22 g/t Au über 6,4 m ab 152,9 m.

Bohrloch SWDD108 durchteufte 0,48 g/t Au über 41,0 m ab 141,5 m, mit einem zweiten Abschnitt von 0,82 g/t Au über 18,5 m ab 189,5 m, inklusive eines höhergradigen Abschnitts von 2,26 g/t Au über 4,5 m ab 199,5 m.

Bohrloch SWDD112 durchteufte eine ausgedehnte Zone oberflächennaher oxidierter Mineralisierung und lieferte unter anderem 1,00 g/t Au über 10,5 m ab der Oberfläche sowie 0,69 g/t Au über 41,0 mab 21,5 m.

Bohrung SWDD113A meldete 0,81 g/t Au über 16,8 m ab 75,9 m, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von 2,41 g/t Au über 4,4 m ab 76,6 m.

Quelle: Newcore Gold

Ebenso wie die Ergebnisse von "Boin' sind auch diese Resultate von "Sewum' nicht in der jüngsten Mineralressourcenschätzung enthalten. Daraus ergibt sich weiteres mögliches Ressourcenwachstum, das künftige Bohrungen und spätere Ressourcenschätzungen bestätigen müssen.

Von Newcore Gold Ltd. bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Newcore Gold.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-pfs-for-very-robust-gold-project-in-ghana-coming-in-june-2026/

Fazit:

Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) liefert mit dem Update der Mineralressourcenschätzung für sein ghanaisches "Enchi'-Projekt eine wichtige Bestätigung für die fortschreitende Projektentwicklung. Besonders entscheidend ist, dass die Steigerung vor allem in der Kategorie "angezeigt' gelungen ist. Diese geologisch belastbarere Kategorie stärkt die Grundlage für die Vormachbarkeitsstudie, die nach Unternehmensangaben weiterhin bis Ende Juni 2026 fertiggestellt werden soll.

Die zweite Phase des auf jetzt 80.000 Bohrmeter erweiterten Explorationsprogramms liefert mit Ergebnissen von den beiden größten Zielen "Sewum' und "Boin' zusätzliche Hinweise auf mögliches Ressourcenwachstum. Gleichzeitig bleibt entscheidend, was die "PFS' zu Investitionskosten, Betriebskosten, Verarbeitung, Gold ausbringung, Produktionsprofil, Kapitalwert, Rendite und Risiken zeigen wird.

Mit Blick auf die weiterhin intakten Treiber für ein langfristig höheres Goldpreisniveau präsentiert sich Newcore Gold damit als spekulative Entwicklungsstory mit klar erkennbarem Nachrichtenfluss. Der nächste belastbare Bewertungsmoment ist nun die erwartete "PFS'. Sie dürfte zeigen, ob die deutlich gestärkte Ressourcengrundlage, die "CIL'-Strategie und die jüngsten Bohrerfolge auch in eine überzeugende technische und wirtschaftliche Projektbasis übersetzt werden können.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Newcore Gold,

1 https://www.trade.gov/market-intelligence/ghana-mining-gold-rush

Europäische Zentralbank, World Gold Council, Newcore Gold Ltd. Unternehmenspräsentation, Fact Sheet Juni 2026, NI 43-101 Technical Report, Pressemitteilungen vom 08.04.2026, 06.05.2026, 14./15./28.05.2026 und 02.06.2026, Intro-Bild: Symbol-Bild KI-generiert.

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