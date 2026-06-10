Quantum X Labs und IQCC schließen strategische Kooperation zur Bewertung KI-basierter Quanten-Fehlerkorrektur auf Quanteninfrastruktur

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Quantum X Labs Inc. (WKN: A2NB6G / ISIN: US74766W1080), ein Unternehmen für fortschrittliche Quantentechnologien, und IQCC, ein Unternehmen der Quantum Machines Gruppe, haben heute den Abschluss einer strategischen Kooperationsvereinbarung bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Quantum X Labs seine KI-basierte Technologie zur Quanten-Fehlerkorrektur auf der Steuerungsinfrastruktur von Quantum Machines evaluieren.

Im Zentrum steht die Integration des proprietären, KI-gestützten Fehlerkorrektur-Algorithmus von Quantum X Labs in eine vollständig integrierte Hard- und Softwareumgebung. Damit soll untersucht werden, wie sich das System unter realen Bedingungen in einer Quanten-Computing-Infrastruktur verhält. Die Kooperation zielt darauf ab, die Anwendbarkeit zukünftiger Workflows zur Quanten-Fehlerkorrektur zu prüfen.

Strategische Brücke zwischen KI und Quantenkontrolle

Die Zusammenarbeit testet die KI-basierte Dekodierungstechnologie von Quantum X Labs unter Nutzung der Quanten-Computing-Infrastruktur von IQCC. Im Fokus steht dabei die Frage, inwiefern sich die Technologie für künftige Anwendungen im Bereich der Quanten-Fehlerkorrektur einsetzen lässt.

IQCC stellt hierfür den Zugang zu seiner Quantensteuerungs- und Orchestrierungsinfrastruktur bereit. Dazu gehört der OPX1000 Echtzeit-Quantencontroller, der weltweit von führenden Forschungseinrichtungen sowie kommerziellen Quantenprogrammen eingesetzt wird. Die Systeme von IQCC sind darauf ausgelegt, zukünftige Workflows mit niedriger Latenz sowie Anwendungen zur Quanten-Fehlerkorrektur zu unterstützen.

Testumgebung für realitätsnahe Quanten-Algorithmen

Die Kooperation setzt bewusst auf eine Umgebung, die realistische Betriebsbedingungen für Quantenhardware abbildet. Quantum X Labs erhält dadurch die Möglichkeit, seine KI-basierte Decoder-Technologie unter praxisnahen Bedingungen zu validieren und weiterzuentwickeln.

Infrastrukturzugang und Herausforderungen der Fehlerkorrektur

Auch seitens IQCC wird die Bedeutung der Kooperation im Kontext zentraler Herausforderungen des Quantencomputings hervorgehoben. Der Zugang zu fortschrittlicher Infrastruktur soll Forschung und Industrie dabei unterstützen, neue Ansätze unter realistischen Bedingungen zu erproben.

"Die Quanten-Fehlerkorrektur gilt weithin als eine der zentralen Herausforderungen auf dem Weg zum großskaligen Quantencomputing. Durch den Zugang zu fortschrittlicher Quanteninfrastruktur ermöglicht IQCC Forschern und Unternehmen, neue Ansätze unter realistischen Bedingungen zu erforschen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Quantum X Labs, während sie ihren KI-basierten Decoder auf echter Quantenhardware evaluieren."

Unternehmensprofil und strategische Ausrichtung

Quantum X Labs Inc. und seine Tochtergesellschaften sind auf Quantentechnologie, digitale Werbung sowie KI-Lösungen für Computing und Unternehmen ausgerichtet. Quantum X Labs Ltd. entwickelt und fördert Quantenalgorithmen für die Bereiche Transport, Wirkstoffforschung und Sicherheit. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an einer quantenbasierten GPS-Alternative sowie an Lösungen im Bereich atomarer Präzision.

Gix Media entwickelt verschiedene Softwarelösungen zur Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung von Online-Kampagnen. Ziel ist die Akquisition und Weiterleitung von Internetnutzer-Traffic an Kunden. Metagramm entwickelt Software zur grammatikalischen Fehlerkorrektur und bietet Werkzeuge für Schreiben und Überarbeitung mit Funktionen für Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung und Stil sowie Übersetzungen und mehrsprachige Wörterbücher auf Basis von KI- und Machine-Learning-Technologien.

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Quellen:

https://investor.quantumxlabs.xyz

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

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Enthaltene Werte: US74766W1080,US9267113002