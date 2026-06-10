Entstehung eines globalen Anbieters von Spezialinhaltsstofflösungen für eine gesündere, schmackhaftere und nachhaltigere Lebensmittelzukunft

Ausbau der Plattform für Spezialinhaltsstoffe von Ingredion in den Bereichen Texturierung, Zuckerreduktion und Nährstoffanreicherung sowie Ergänzung um Kompetenzen bei Mehrkomponentensystemen und in der Rezepturentwicklung

Stärkung der Fähigkeit von Ingredion, Kundenanforderungen in einem breiteren Spektrum von Endverbraucherkategorien und Anwendungsbereichen zu erfüllen

Bündelung komplementärer geografischer Liefernetzwerke in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum, um Kunden und Verbraucher weltweit schneller, zuverlässiger und kosteneffizienter mit Inhaltsstoffen und Lösungen zu versorgen

WESTCHESTER, Illinois, June 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) ("Ingredion"), ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für industrielle Anwendungen, hat heute ein empfohlenes Barangebot zur Übernahme von Tate & Lyle PLC ("Tate & Lyle"), einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mundgefühl, Süßung und Nährstoffanreicherung (die "Übernahme"), bekannt gegeben. Die Transaktion impliziert einen Gesamtunternehmenswert von rund 3,7 Mrd. GBP bzw. 5,0 Mrd. USD, basierend auf dem Wechselkurs von Pfund Sterling zu US-Dollar am 5. Juni 2026.

Die Übernahme bietet eine überzeugende Gelegenheit, zwei sich ergänzende Unternehmen zusammenzuführen, die ein gemeinsames Engagement für Innovation, Kundenpartnerschaft und wissenschaftliche Exzellenz verbindet. Gemeinsam wird das fusionierte Unternehmen besser positioniert sein, um Kunden dabei zu unterstützen, den sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden - mit Produkten, die nahrhaft und erschwinglich sind und zugleich den Geschmack, die Textur und die Qualität bieten, die Verbraucher erwarten. Durch die Zusammenführung komplementärer Inhaltsstoffportfolios, technischer Expertise und geografischer Liefernetzwerke wird die Übernahme die laufende Transformation von Ingredion beschleunigen und die Fähigkeit des Unternehmens stärken, Kunden bei der Umsetzung von Lösungen für Trends zu unterstützen, die die globale Lebensmittel- und Getränkeindustrie grundlegend verändern.

"Durch die Zusammenführung der sich ergänzenden Portfolios von Ingredion und Tate & Lyle entsteht ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen, dessen Innovationskraft und geografische Reichweite dazu beitragen werden, die Zukunft der Lebensmittel mitzugestalten", so Jim Zallie, Chairman, President und CEO von Ingredion. "Das fusionierte Unternehmen wird besser aufgestellt sein, um Kunden bei der Entwicklung schmackhafter, gesünderer und erschwinglicher Lebensmittelprodukte zu unterstützen, die Verbraucher nachfragen. Diese überzeugende Kombination wird spannende neue Chancen für die Mitarbeitenden eröffnen und erheblichen Mehrwert für alle Stakeholder schaffen."

David Hearn, Chairman von Tate & Lyle, kommentiert die heutige Ankündigung wie folgt: "In den vergangenen Jahren hat sich Tate & Lyle erfolgreich als weltweit führendes Unternehmen für Speziallösungen im Lebensmittel- und Getränkebereich neu positioniert - ausgerichtet auf die wachsende Verbrauchernachfrage nach gesünderen, nährstoffreicheren und nachhaltigeren Lebensmitteln und Getränken. Ich möchte den außergewöhnlichen Beitrag des Teams von Tate & Lyle würdigen: Sein Talent, seine Expertise und sein Engagement waren eine treibende Kraft hinter dieser Transformation und dem Unternehmen, das wir aufgebaut haben. Mit Blick auf die Zukunft sind wir überzeugt, dass das nächste Kapitel mit Ingredion ein Unternehmen mit noch größerem Potenzial, größerer Reichweite und verstärkten Investitionen in Innovation schaffen wird, um unsere Kunden noch besser zu unterstützen. Der Vorstand von Tate & Lyle ist der Ansicht, dass das Angebot von Ingredion den Aktionären eine attraktive Gelegenheit bietet, Wert in bar zu realisieren, und dass Ingredion ein hervorragender Eigentümer von Tate & Lyle sein wird. Der Vorstand empfiehlt den Aktionären von Tate & Lyle daher einstimmig, das Angebot von Ingredion anzunehmen."

Überzeugende strategische Begründung

Die Übernahme bietet strategische, operative und finanzielle Vorteile, darunter:

Stärkung des Portfolios von Ingredion und Schaffung bedeutender strategischer Wachstumschancen

Ausbau der Plattform für Spezialinhaltsstoffe von Ingredion in den Bereichen Texturierung, Zuckerreduktion und Nährstoffanreicherung.

Ergänzung um Kompetenzen bei Mehrkomponentensystemen und in der Rezepturentwicklung.

Ausbau der Fähigkeit von Ingredion, Kundenanforderungen in einem breiteren Spektrum von Endverbraucherkategorien und Anwendungsbereichen zu erfüllen.



Schaffung eines komplementären und differenzierten Portfolios in den Bereichen Texturierung und Zuckerreduktion

Bündelung der Kompetenzen von Ingredion in den Bereichen Texturierung und Zuckerreduktion mit der Expertise von Tate & Lyle in den Bereichen Mundgefühl, Süßung und Nährstoffanreicherung.

Das fusionierte Unternehmen wird dadurch besser in die Lage versetzt, Kunden dabei zu unterstützen, die wachsende Verbrauchernachfrage nach sicheren, hochwertigen, erschwinglichen, schmackhaften und gesünderen Lebensmitteln und Getränken zu bedienen.

Diversifizierung der globalen Plattform von Ingredion mit kritischer Größe in Nordamerika, Europa und den Schwellenländern

Bündelung komplementärer geografischer Liefernetzwerke in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.

Bereitstellung schnellerer, zuverlässigerer und kosteneffizienterer Lösungen für Kunden und Verbraucher weltweit.

Verbesserung der Einblicke in lokale Märkte, um regionale Kundenanforderungen und Verbraucherpräferenzen besser antizipieren zu können.



Lösungen für vielfältige Verbraucherbedürfnisse entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Durch die Kombination von Anwendungskompetenz, kundenorientierter Rezepturentwicklung und erweiterten kundenspezifischen Dateneinblicken können stärker integrierte und hochwertigere Inhaltsstofflösungen bereitgestellt werden, die für Endverbraucher erschwinglich bleiben.

Ermöglichung einer engeren Zusammenarbeit mit Kunden - von der Konzeptentwicklung bis zur Markteinführung - durch die Entwicklung kosteneffizienter, maßgeschneiderter Inhaltsstofflösungen, die gezielt auf Kundenanforderungen abgestimmt sind. Zugleich werden die Innovations- und Rezepturkompetenzen von Ingredion vertieft und die Markteinführung beschleunigt und optimiert.

Ausbau von geistigem Eigentum und technologischen Fähigkeiten zur Förderung von Innovation

Zusammenführung zweier angesehener Marken, die jeweils auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblicken und im Bereich Inhaltsstoffe für Innovation, Qualität, Service und Vertrauen stehen.

Bündelung komplementären geistigen Eigentums, komplementärer Technologien, Talente und Anwendungskompetenzen, um schnellere Innovationen und die Entwicklung von Inhaltsstoffsystemen der nächsten Generation zu unterstützen.

Verbesserung der Fähigkeit, Systemlösungen in den Bereichen Mundgefühl, Süßung und Nährstoffanreicherung zu entwickeln, einschließlich Lösungen zur Unterstützung gesünderer Produktangebote.



Erzielung erheblicher finanzieller Vorteile und Wertschöpfung im Rahmen einer soliden Finanzstruktur

Die Integration dürfte erhebliche wiederkehrende Nettokostensynergien von rund 130 Mio. US-Dollar erzielen, die voraussichtlich bis Ende 2030 vollständig realisiert werden. Die einmaligen Kosten zur Erzielung dieser jährlichen Kosteneinsparungen werden sich bis Ende 2030 voraussichtlich auf insgesamt rund 175 Mio. US-Dollar belaufen.

Die Übernahme dürfte sich bereits im ersten Jahr nach Abschluss der Transaktion positiv auf das bereinigte Ergebnis je Aktie von Ingredion auswirken und zugleich das langfristige Wachstumsprofil sowie das Ertragspotenzial des fusionierten Unternehmens stärken.





Transaktionsdetails

Gemäß den Bedingungen der Transaktion haben die Aktionäre von Tate & Lyle Anspruch auf 595 Pence je Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 59 % auf den Schlusskurs der Tate & Lyle-Aktie vom 13. Mai 2026. Darüber hinaus haben die Aktionäre von Tate & Lyle Anspruch auf eine Schlussdividende für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr von höchstens 13,2 Pence je Stammaktie von Tate & Lyle sowie auf eine Zwischendividende für den am 30. September 2026 endenden Sechsmonatszeitraum von höchstens 6,8 Pence je Stammaktie von Tate & Lyle.

Ingredion beabsichtigt, die Übernahme durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln, neuer Fremdfinanzierung und, soweit erforderlich, der Inanspruchnahme einer vollständig zugesagten Überbrückungsfinanzierung zu finanzieren. Ingredion erwartet, dass der Pro-forma-Nettoverschuldungsgrad bei Abschluss der Übernahme etwa das 3,0-Fache der Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA betragen wird, berechnet gemäß den Kreditvereinbarungen von Ingredion. Ingredion ist weiterhin bestrebt, ein starkes Investment-Grade-Kreditprofil aufrechtzuerhalten, und erwartet, die Verschuldungsquote innerhalb von rund 18 Monaten nach Abschluss der Transaktion auf etwa das 2,5-Fache der Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA zu senken.

Die Übernahme soll mittels eines gerichtlich genehmigten Scheme of Arrangement gemäß Teil 26 des britischen Companies Act 2006 durchgeführt werden (das "Scheme"). Ingredion behält sich jedoch das Recht vor, die Übernahme im Wege eines Übernahmeangebots durchzuführen, vorbehaltlich der Zustimmung des britischen Panel on Takeovers and Mergers sowie der Bedingungen der Kooperationsvereinbarung zwischen Ingredion und Tate & Lyle.

Zeitplan und Genehmigungen

Der Abschluss der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung verschiedener Bedingungen. Dazu zählen unter anderem die Zustimmung der Tate & Lyle-Aktionäre, die Genehmigung des Scheme durch den High Court of Justice in England und Wales (das "Gericht") sowie die Erfüllung der kartellrechtlichen Auflagen oder ein Verzicht hierauf. Die Transaktion wurde vom Vorstand von Ingredion einstimmig genehmigt. Der Vorstand von Tate & Lyle beabsichtigt, den Tate & Lyle-Aktionären einstimmig zu empfehlen, bei den vom Gericht einberufenen Versammlungen für das Scheme sowie für die dort zur Abstimmung gestellten Beschlüsse zur Genehmigung des Scheme und damit zusammenhängender Angelegenheiten zu stimmen.

Ingredion hat von der Huber Equity Corporation eine unwiderrufliche Zusage erhalten, bei den Versammlungen der Tate & Lyle-Aktionäre für das Scheme und die dort vorzuschlagenden Beschlüsse zu stimmen. Sollte Ingredion die Übernahme mit Zustimmung des Panel on Takeovers and Mergers und vorbehaltlich der Bedingungen der Kooperationsvereinbarung anschließend als Übernahmeangebot strukturieren, umfasst diese Zusage auch die Annahme eines solchen Übernahmeangebots von Ingredion. Die Zusage bezieht sich auf insgesamt 75.000.000 Tate & Lyle-Aktien, die zusammen rund 16,8 % des zum 5. Juni 2026 ausgegebenen Stammkapitals von Tate & Lyle ausmachen.

Der Abschluss der Übernahme wird in der zweiten Jahreshälfte 2027 erwartet.

Investorenpräsentation und Telefonkonferenz

Das Management von Ingredion veranstaltet heute um 7:00 Uhr CT/8:00 Uhr ET/13:00 Uhr BST eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten, um die Transaktion zu erläutern. Ein Live-Webcast sowie die begleitende Präsentation sind unter https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations verfügbar. Eine Aufzeichnung wird nach Abschluss der Telefonkonferenz bereitgestellt.

Die vollständigen Bedingungen der Transaktion sind in der heute von Ingredion und Tate & Lyle gemäß Regel 2.7 des britischen City Code on Takeovers and Mergers veröffentlichten Mitteilung dargelegt. Diese ist auf der speziellen Microsite von Ingredion unter https://www.ingredion.com/na/en-us/legal/offer-communications verfügbar, wobei bestimmte Zugriffsbeschränkungen gelten. Weitere Informationen zur Transaktion werden fortlaufend auf dieser Microsite veröffentlicht. Zusätzliche Einzelheiten zur Mitteilung gemäß Regel 2.7 finden sich zudem im aktuellen Bericht von Ingredion auf Formular 8-K, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wird.

Berater

J.P. Morgan Securities LLC fungiert als Finanzberater von Ingredion, während Hogan Lovells (bestehend aus Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP) als Rechtsberater tätig ist. Für Tate & Lyle fungieren Goldman Sachs International und Greenhill & Co. International als gemeinsame federführende Finanzberater. Bank of America und Citigroup sind als gemeinsame Finanzberater und Corporate Broker tätig. Als Rechtsberater fungiert Linklaters LLP.

Weitere Informationen; Kein Angebot oder keine Aufforderung

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf, Erwerb, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zur anderweitigen Veräußerung von Wertpapieren dar und ist auch nicht Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Ebenso stellt sie keine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung im Zusammenhang mit der Übernahme oder anderweitig in irgendeiner Rechtsordnung dar. Darüber hinaus erfolgt keine Ausgabe, Übertragung oder Veräußerung von Wertpapieren von Tate & Lyle unter Verstoß gegen geltendes Recht. Die Übernahme wird ausschließlich im Wege eines Scheme of Arrangement durchgeführt. Sollte die Transaktion stattdessen als Übernahmeangebot im Sinne des britischen Companies Act erfolgen, werden die vollständigen Bedingungen im entsprechenden Angebotsdokument dargelegt. Das Scheme-Dokument enthält sämtliche Bedingungen der Übernahme, einschließlich der Einzelheiten zur Stimmabgabe. Aktionäre von Tate & Lyle sollten ihre Entscheidung über die Stimmabgabe oder jede andere Reaktion auf die Übernahme ausschließlich auf Grundlage der Informationen im Scheme-Dokument beziehungsweise - im Falle eines Übernahmeangebots - im Angebotsdokument treffen. Den Aktionären von Tate & Lyle wird dringend empfohlen, das Scheme-Dokument nach seiner Veröffentlichung sorgfältig zu lesen, da es wichtige Informationen zur geplanten Übernahme enthält.

Zusätzliche Informationen

Die Übernahme dient dem Erwerb der Aktien einer englischen Gesellschaft im Rahmen eines nach englischem Recht vorgesehenen Scheme of Arrangement. Transaktionen, die über ein solches Scheme of Arrangement abgewickelt werden, unterliegen nicht den US-amerikanischen Vorschriften für Übernahmeangebote oder der Einholung von Stimmrechtsvollmachten gemäß dem geänderten Securities Exchange Act von 1934 ("Exchange Act"). Dementsprechend richtet sich das Verfahren nach den im Vereinigten Königreich geltenden Offenlegungsanforderungen und Marktpraktiken für Scheme of Arrangements, die sich in wesentlichen Punkten von den US-amerikanischen Vorschriften für Übernahmeangebote und Stimmrechtsvollmachten unterscheiden. Die in dieser Pressemitteilung und im Scheme-Dokument enthaltenen Finanzinformationen wurden beziehungsweise werden nach den im Vereinigten Königreich geltenden Rechnungslegungsstandards erstellt. Sie sind daher möglicherweise nicht direkt mit den Finanzinformationen US-amerikanischer Unternehmen oder anderer Gesellschaften vergleichbar, die ihre Abschlüsse nach den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (US GAAP) erstellen. Sollte Ingredion von seinem Recht Gebrauch machen, die Übernahme stattdessen im Wege eines formellen Übernahmeangebots durchzuführen, würde ein solches Angebot in Übereinstimmung mit den anwendbaren US-Gesetzen und -Vorschriften erfolgen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder kann solche Aussagen enthalten, die in den Anwendungsbereich von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und Abschnitt 21E des Exchange Act fallen. Ingredion beabsichtigt, diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe-Harbor-Bestimmungen für derartige Aussagen abzusichern.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen Aussagen zur erwarteten Pro-forma-Nettoverschuldung von Ingredion sowie zu potenziellen Synergien und sonstigen Vorteilen der Übernahme. Dazu gehören auch Aussagen zu Plänen, Zielen, Absichten und Erwartungen hinsichtlich der künftigen Geschäftstätigkeit und Finanzergebnisse des fusionierten Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem auch alle sonstigen Aussagen zu den Aussichten von Ingredion sowie zu dessen künftiger Geschäftstätigkeit, Finanzlage, Absatzmengen, Cashflows, Aufwendungen oder sonstigen Finanzkennzahlen. Dies schließt Pläne, Strategien und Ziele des Managements in Bezug auf die vorgenannten Punkte sowie alle ihnen zugrunde liegenden Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen ein. Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "annehmen", "glaubt", "plant", "projiziert", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "fortsetzen", "pro forma", "prognostiziert", "Ausblick", "antreibt", "Chancen", "Potenzial", "vorläufig" oder andere ähnliche Begriffe oder deren Verneinung identifiziert werden.

Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen Umständen und Erwartungen, unterliegen jedoch einer Reihe inhärenter Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und außerhalb des Einflussbereichs von Ingredion liegen. Obwohl Ingredion davon ausgeht, dass die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sollten Anleger berücksichtigen, dass nicht gewährleistet werden kann, dass sich die Erwartungen des Unternehmens tatsächlich erfüllen oder als zutreffend erweisen werden.

Zu den Faktoren im Zusammenhang mit der Übernahme, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Erwartungen abweichen, zählen insbesondere die Möglichkeit, dass die Übernahme nicht wie geplant oder überhaupt nicht abgeschlossen wird - etwa weil die erforderlichen Bedingungen nicht erfüllt werden oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die erwarteten Vorteile der Übernahme nicht oder nur teilweise realisiert werden oder dass ihre Umsetzung mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet, unter anderem aufgrund der nachfolgend beschriebenen Risiken und Unsicherheiten. Weitere Risikofaktoren sind eine verzögerte oder nicht erfolgreiche Integration der Geschäftsaktivitäten von Ingredion und Tate & Lyle sowie die mögliche Ablenkung von Managementkapazitäten und Zeitressourcen vom laufenden Geschäftsbetrieb und anderen Geschäftschancen durch die Durchführung der Übernahme.

Zu den weiteren Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: Veränderungen im Konsumverhalten, in Vorlieben, der Preissensibilität, der Nachfrage und der Wahrnehmung der Verbraucher; die Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen, Spannungen, Konflikte oder Bedrohungen auf die Verfügbarkeit und Preise von Rohstoffen und Energie, auf Lieferketten sowie auf Wechselkurse und Zinssätze; sowie die Auswirkungen globaler wirtschaftlicher und geschäftlicher Rahmenbedingungen auf die Nachfrage nach den Produkten von Ingredion oder auf den Zugang zu globalen Kredit- und Kapitalmärkten. Ebenso relevant sind Ingredions Abhängigkeit von bestimmten Branchen für einen erheblichen Teil des Umsatzes, mögliche Betriebsschwierigkeiten in Produktionsanlagen sowie Haftungsrisiken im Zusammenhang mit Produktsicherheit und -qualität. Weitere Faktoren umfassen die Fähigkeit, mit technologischen Entwicklungen Schritt zu halten und weiterhin innovative Produkte in Forschung und Entwicklung bereitzustellen, sowie zunehmenden Wettbewerbsdruck, der sich negativ auf Marktanteile, Umsatz und Profitabilität auswirken kann. Marktvolatilität kann zudem die Fähigkeit beeinträchtigen, Kostensteigerungen - insbesondere bei Mais und anderen Rohstoffen - an Kunden weiterzugeben oder Rohstoffe zu wirtschaftlich tragfähigen Preisen zu beschaffen. Auch die Fähigkeit, ausreichende Mengen an Rohstoffen zu sichern, sowie Lieferverpflichtungen zu erfüllen, kann dadurch beeinflusst werden. Darüber hinaus können Preis- und Versorgungsschwankungen, Unterbrechungen der Lieferketten sowie Zölle, Abgaben und Engpässe bei Rohstoffen, Energie, Transport und Logistik die Beschaffungs-, Produktions- und Vertriebsprozesse beeinträchtigen. Hinzu kommen Risiken im Zusammenhang mit Kostenkontrolle, Working Capital Management und der fristgerechten Umsetzung von Wartungs- und Investitionsprojekten. Weitere Unsicherheiten ergeben sich aus dem globalen Klimawandel sowie regulatorischen, gesetzlichen oder marktbezogenen Maßnahmen zu dessen Bekämpfung; aus der Fähigkeit, Akquisitionen, Veräußerungen oder strategische Partnerschaften erfolgreich umzusetzen und erwartete Synergien zu realisieren; sowie aus wirtschaftlichen, politischen und währungsbezogenen Risiken internationaler Geschäftstätigkeit. Ebenso betroffen sind die Aufrechterhaltung guter Arbeitsbeziehungen sowie die Fähigkeit, Mitarbeitende - einschließlich Schlüsselpersonal - zu gewinnen, zu entwickeln, zu halten und zu motivieren. Hinzu kommen rechtliche und regulatorische Verfahren, Risiken im Zusammenhang mit Pandemien, Wertminderungen immaterieller Vermögenswerte und Goodwill sowie Änderungen steuerlicher Rahmenbedingungen. Weitere Faktoren sind steigende Zinsen und damit verbundene Finanzierungskosten, eingeschränkter Zugang zu Kapitalmärkten, Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und externer Technologieanbieter, mögliche IT-Störungen oder Sicherheitsvorfälle, die Nachhaltigkeit der Dividendenpolitik sowie die Fähigkeit, wirksame interne Kontrollen der Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Ingredion gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um Entwicklungen oder Ereignisse nach dem Veröffentlichungsdatum zu berücksichtigen - unabhängig davon, ob diese auf neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderen Umständen beruhen. Sollte Ingredion einzelne dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Investoren und andere Marktteilnehmer daraus nicht ableiten, dass weitere Aktualisierungen oder Korrekturen erfolgen werden. Eine ausführlichere Beschreibung dieser und weiterer Risiken findet sich im Abschnitt "Risikofaktoren" sowie in weiteren Angaben im Jahresbericht von Ingredion auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden Berichten auf Formular 10-Q und Formular 8-K, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.

Über Ingredion

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz in einem Vorort von Chicago ist ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen und beliefert Kunden in mehr als 120 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von rund 7,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 verarbeitet das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche Rohstoffe zu wertschöpfenden Inhaltsstofflösungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Tierfutter-, Brau-, Pharma- und Industriemärkte. Mit seinen globalen Innovationszentren, den "Idea Labs", und über 11.000 Mitarbeitenden entwickelt Ingredion gemeinsam mit seinen Kunden neue Lösungen. Dabei verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Stärken von Menschen, Natur und Technologie zu verbinden und so den Alltag nachhaltiger und besser zu gestalten. Weitere Informationen und aktuelle Unternehmensnachrichten finden Sie unter ingredion.com.

Über Tate & Lyle PLC:

Aufbauend auf mehr als 165 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Lebensmittelinhaltsstoffen arbeitet Tate & Lyle eng mit seinen Kunden zusammen, um Verbraucher weltweit mit gesünderen und zugleich schmackhafteren Ernährungsoptionen zu versorgen. Millionen von Menschen nutzen täglich Produkte, die Inhaltsstoffe und Lösungen des Unternehmens enthalten.

Mit seiner Expertise in den Bereichen Süßung, Mundgefühl und Nährstoffanreicherung entwickelt Tate & Lyle Lösungen, die Zucker, Kalorien und Fett reduzieren und gleichzeitig Ballaststoffe und Proteine hinzufügen. Gleichzeitig verbessert es die Textur und Stabilität von Lebensmitteln und Getränken, beispielsweise in Erfrischungsgetränken, Milchprodukten, Backwaren, Snacks sowie Suppen, Saucen und Dressings.

Tate & Lyle beschäftigt rund 5.000 Mitarbeitende an etwa 70 Standorten in 37 Ländern und beliefert Kunden in über 120 Ländern. Das Leitmotiv des Unternehmens ist "Science, Solutions, Society" und beschreibt den Ansatz, die Lebensmittelwissenschaft zu nutzen, um die das Leben der Menschen positiv zu beeinflussen. Wir sind überzeugt, dass wir unser Geschäft nachhaltig ausbauen und gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten können, wenn wir unser Leitmotiv konsequent verfolgen. Die damit verbundenen Ziele setzen wir auf drei Ebenen um: Wir fördern ein gesünderes Leben, stärken lebendige Gemeinschaften und übernehmen Verantwortung für unseren Planeten.

Das Unternehmen ist an der Londoner Börse unter dem Ticker TATE.L notiert. American Depositary Receipts werden unter TATYY gehandelt. Im Geschäftsjahr bis zum 31. März 2026 erzielte Tate & Lyle einen Umsatz von 2,0 Milliarden Pfund aus fortgeführten Geschäftsbereichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tateandlyle.com oder folgen Sie Tate & Lyle auf LinkedIn, X (Twitter), Facebook oder YouTube.

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