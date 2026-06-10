© Foto: Mark Lennihan/AP/dpaDie Deutsche Bank sieht im Start von Robinhoods Prognosemarkt-Plattform Rothera einen möglichen Kurstreiber für die zuletzt schwache Aktie.Die Online-Handelsplattform Robinhood verstärkt ihren Vorstoß in den boomenden Markt für Prognose- und Eventkontrakte und könnte damit laut Einschätzung der Deutschen Bank einen entscheidenden Wachstumstreiber erschließen. Analysten sehen in dem jüngsten Schritt des Unternehmens eine strategisch wichtige Expansion, die das angeschlagene Papier, dass seit Jahresbeginn über 25 Prozent im Minus notiert, wieder in Richtung seiner früheren Höchststände bewegen könnte. Das Institut bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie und erhöhte gleichzeitig das …
Enthaltene Werte: US7707001027Den vollständigen Artikel lesen
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