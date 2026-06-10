Zürich - Forschende der ETH Zürich haben einen Wirkstoff entwickelt, der bei Mäusen das Fortschreiten von typischen Alzheimer-Symptomen verlangsamt. Die Substanz schützt Nervenzellen und könnte künftig das Leiden von Betroffenen mindern. Ausserdem zeigt der Wirkstoff Anti-Aging-Effekte. «Compound 10» (Substanz 10) nennt Ursula Quitterer die chemische Verbindung, die ihr Team entwickelt hat und die die Alzheimer-Krankheit verlangsamen könnte. Quitterer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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