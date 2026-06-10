Bern - Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung einer Forscherin der Universität Bern hat 1'000 Jahre Erdbebengeschichte entlang der San-Andreas- und San-Jacinto-Verwerfungen in Südkalifornien nachmodelliert. Das Resultat: Die Spannungen in der Erdkruste liegen heute höher als jemals im letzten Jahrtausend - und ein kritischer Verwerfungsknoten nahe Los Angeles könnte darüber entscheiden, wie gross das nächste grosse Erdbeben wird. Erdbeben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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