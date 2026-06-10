Über viele Jahre hinweg war BASF der weltweit größte Chemieproduzent. Doch diese Führungsrolle könnte der Ludwigshafener DAX-Konzern bald verlieren. Schließlich holen andere Firmen aus Asien auch durch Zusammenschlüsse immer weiter auf. Doch diese Entwicklung sieht BASF-Chef Markus Kamieth relativ gelassen. Kurzfassung:• BASF könnte seine Position als weltweit größter Chemiekonzern an chinesische Wettbewerber verlieren, sieht dies aber gelassen.• Konzernchef Markus Kamieth setzt nicht auf maximale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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