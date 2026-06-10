Die Dell-Aktie hat seit ihrem jüngsten Rekordhoch rund -24% an Wert verloren und gerät damit zunehmend unter Druck. Nach der zuvor außergewöhnlich starken Rallye haben die Gewinnmitnahmen zuletzt deutlich an Dynamik gewonnen. Das Chartbild hat sich dadurch spürbar eingetrübt, während wichtige Unterstützungszonen zunehmend in den Fokus rücken. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Dell-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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