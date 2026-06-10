Das deutsch-französische Prestigeprojekt FCAS ist Geschichte - doch Airbus wirkt alles andere als geschockt. Während der Traum vom gemeinsamen Kampfjet der sechsten Generation zerbricht, rückt der Konzern auf der ILA in Berlin ein neues Schlachtfeld in den Vordergrund: Drohnen, autonome Systeme und unbemannte Kampfjets. Für Anleger könnte genau hier die nächste große Rüstungsstory entstehen. Der Bruch beim deutsch-französischen Kampfjetprojekt FCAS sieht auf den ersten Blick aus wie ein schwerer Rückschlag für Airbus. Über Jahre galt das Vorhaben als europäisches Prestigeprojekt: ein Kampfflugzeug der sechsten Generation, ergänzt durch Drohnen, Sensoren und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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