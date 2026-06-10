Das Gebäudemodernisierungsgesetz sollte die Kosten für Gas- und Ölheizungen transparent machen, eine stabile Heizungsförderung garantieren und bei Zielverfehlungen im Klimaschutz automatisch nachsteuern. Das fordert der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW). Angesichts der ersten Lesung des Gebäudemodernisierungsgesetzes (GModG) im Bundestag drängt der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW) auf Nachbesserungen. Um den Wegfall der 65%-Regelung zumindest in Teilen zu kompensieren, müsse der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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