Dübendorf - Die 14 Gemeinden der Flughafenregion Zürich wollen ihren zukünftige Entwicklung gemeinsam besser steuern. Als Leitfaden dafür dient das am Dienstag präsentierte Konzept «New Zurich». «New Zurich» beschreibt einen Raum, der von Bülach im Norden über Regensdorf im Westen bis nach Uster im Südosten reicht. Mit der Initiative will die Flughafenregion Zürich (FRZ) das Wachstum koordinieren, anstatt die Entwicklung sich selbst zu überlassen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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