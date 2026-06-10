Der DAX dürfte sich nach dem Rücksetzer vom Vortag zunächst auf niedrigem Niveau stabilisieren. Belastend wirken schwächere Vorgaben aus New York und Asien, Gewinnmitnahmen bei US-Technologiewerten sowie die erhöhte Nervosität vor den US-Verbraucherpreisen. Damit bleibt die Risikobereitschaft begrenzt, auch wenn die vorbörsliche Eröffnung etwas fester ausfällt. Bei den Einzelwerten richtet sich der Blick heute auf Heidelberger Druckmaschinen, Mercedes-Benz, Munich Re, Schaeffler und Zalando.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär