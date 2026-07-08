Die Aktie der Münchener Rück hat gestern eine runde Marke zurückerobert: Sie stieg über 500 €. Anfang Juni notierten die Anteilsscheine im Korrekturtief noch bei ca. 439 €. Das bedeutet, dass die Aktie binnen eines Monats fast +14% an Wert zugelegt hat. Rein fundamental besteht eine gute Chance, dass die Aktie weitersteigt. Das Gewinnwachstum bleibt und die fundamentale Bewertung ist weiterhin günstig. Greifen smarte Investoren daher auch über 500 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de