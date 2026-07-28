Die Münchener Rück-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen kräftig erholt und notiert damit auch in der Year-to-Date-Bilanz nur noch geringfügig im Minus. Am Freitag hat der weltgrößte Rückversicherer überraschend vorläufige Zahlen vorgelegt. Wie sind diese ausgefallen und welche Signale senden sie an den Markt? Überraschend starkes Quartal Die Antwort fällt eindeutig aus: Munich Re hat die Erwartungen klar übertroffen. Der Konzern erzielte im zweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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