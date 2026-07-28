Die verheerenden Feuer in Spanien und Frankreich wüten wie nie zuvor. Hunderttausende Menschen sind von Evakuierungen und Notfallmaßnahmen betroffen. Für Anleger stellt sich aber auch die Frage: Drohen durch die Feuerkatastrophen hohe Belastungen für Allianz und Munich Re?Kurz und knapp• Die Waldbrände in Südeuropa haben historische Ausmaße erreicht. • Die versicherten Schäden gelten dennoch bislang als verkraftbar.• Gerade für die Allianz und Munich Re sollte das Feuerinferno keine gravierenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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