Die Münchener Rück-Aktie hat sich seit ihrem Verlaufstief bei 441,10 € um knapp +20% erholt und arbeitet inzwischen am nächsten Ausbruch. Mein Kollege Alexander Hirschler hat heute bereits die überraschend starken Quartalszahlen und die weiteren fundamentalen Perspektiven des Rückversicherers aus der Vorwoche beleuchtet. Charttechnisch steht nun die Hürde bei 526,60 € im Mittelpunkt. Wird sie überwunden, könnte sich die Erholung deutlich ausweiten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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