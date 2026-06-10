Zürich - Die Fondsleitung PROCIMMO SA hat erfolgreich einen Betrag von CHF 91.3 Millionen für das Teilvermögen «Industrial» der Procimmo Real Estate SICAV aufgenommen. Die Zeichnungsfrist dauerte vom 26. Mai bis zum 05. Juni 2026 und die Liberierung der Aktien wird am 12. Juni 2026 erfolgen. Die aufgenommenen Mittel entsprechen der Ausgabe von 639'894 neuen Aktien, wodurch sich die Gesamtzahl der ausstehenden und von den Anlegern gehaltenen Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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